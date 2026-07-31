譚俊彥抱緊父親狄龍歡度46歲生日　太太任祉妍感性發文告白慶生

藝人譚俊彥於7月30日迎來46歲生日，平時忙於工作的他特意抽空陪伴家人度過。在他社交平台上載的照片中，久未露面的父親狄龍身穿深紅衛衣、紅光滿面，譚俊彥從後緊抱父親，盡顯濃厚父子情。此外，他亦分享了一家四口圍坐慶生、擺放雙蛋糕的全家福。太太任祉妍更感性帖文告白「外面是風雪，裏面是我們」，譚俊彥亦附上「BEST DAY EVER」標籤，直言這是最棒的一天。

譚俊彥與太太兩人育有大女Renee及細仔Rex。（IG@yannlovepeace）

緊抱父親狄龍合照

在男星譚俊彥（Shaun）曝光的一系列慶祝照中，最為吸睛的莫過於他與父親狄龍的珍貴合照。相片裏，久未露面的狄龍身穿一身深紅色長袖衛衣並配搭牛仔褲，脖子上圍著圍巾，看起來紅光滿面、精神抖擻。老人家臉上掛著極其慈祥且溫暖的笑意，而身穿藍色襯衫的譚俊彥則從後方親密地緊緊擁抱著父親，兩父子並肩坐在擺放了精美生日蛋糕的餐桌前面留下美好合照，濃濃的父子情誼溢於言表。

譚俊彥則從後方緊緊擁抱着父親。（IG@tammerz）

太太甜蜜發文告白

即使平時工作忙碌，譚俊彥亦特意抽空陪伴家人度過這個重要日子。夫妻二人事後分別在個人社交平台上載了多張慶祝照片與大眾分享。太太任祉妍更感性地發表甜蜜帖文：「外面是風雪，裏面是我們。謝謝你的守護和愛。老公，Happy birthday！Love you！」，大方表達對丈夫的深情愛意。獲愛妻與家人溫情包圍的譚俊彥亦難掩興奮心情，在帖文中附上標籤「BEST DAY EVER」，直言這是最美好的一天。

譚俊彥與太太任祉妍及一對子女的合照。（IG@yannlovepeace）