黃日華送別102歲仙遊外母　遵亡妻遺願盡孝6年終釋懷：記得等埋我

現年64歲的黃日華是圈中出名的「愛妻號」，自2020年太太梁潔華因器官衰竭病逝後，一度心碎崩潰，推掉所有商演及演出，幾乎全面退出幕前。多年來他一直承諾遵從亡妻梁潔華遺願，與愛女黃芷晴好好照顧外母。黃日華日前為蕭正楠的《江門三生有幸演唱會》擔任嘉賓時，感觸透露102歲的外母已於早前仙遊，坦言她捱過難關終獲解脫。

黃日華多年來一直遵從亡妻梁潔華遺願好好照顧外母。（小紅書影片截圖）

黃日華表示102歲的外母在七月中仙遊。（IG@wongadrian）

台上有感而發：102歲外母終獲解脫

黃日華在台上突然有感而發，透露早前與女兒在醫院陪伴102歲外母走到最後一刻。雖然面對摯親離世，但黃日華釋懷表示：「我同我女喺醫院度，送我外母大人最後一程。佢仙遊啦，不過唔緊要，係一個大解脫102歲。」他大讚外母生前非常堅強，對其高壽笑喪感到無憾。

與女兒在醫院陪伴102歲外母走到最後一刻。（IG@wongadrian）

黃日華透露早前與女兒在醫院陪伴102歲外母走到最後一刻。（小紅書影片截圖）

履行亡妻遺願盼天上共聚天倫樂

自從梁潔華於2020年病逝後，黃日華六年來一直履行承諾代亡妻盡孝，兩父女更曾為外母舉辦百歲宴。如今送別外母，黃日華深情地說：「佢真係好堅強，喺呢2年好多難關佢都捱過，佢終於放低呢個包袱，再同佢個女、我老婆，共聚母女天倫之樂，記住等埋我。」真摯對話令全場為之動容。

黃日華盼天上共聚天倫。（小紅書影片截圖）

40載陪伴情深義重

回首黃日華與梁潔華相愛相伴近40載，自太太在2013年確診患上急性骨髓性白血病後，黃日華隨即全面停工，24小時全天候陪伴愛妻抗癌。他曾痛心透露太太病重時曾喊話「不想死」，自己更在心中發願「哪怕自己折壽20年都無所謂」，只求上天讓太太康復，可惜梁潔華仍於2020年5月因器官衰竭身亡，終年59歲。

黃日華愛妻梁潔華於2020年因病離世，黃日華有一段長時間未能釋懷。（微博@黃日華）

喪妻六年走出陰霾

對於深愛的老婆，他曾指：「佢始終係我老婆嚟，我覺得有事發生嘅時候你一定要面對。」、「你做人老公，你愛錫佢，係你揀返嚟㗎嘛呢樣嘢。」經過多年的沉澱，加上愛女黃芷晴及好兄弟陪伴，黃日華近年逐漸走出喪妻陰霾，正如他對無常生命的感悟：「我覺得世事係無常，呢個係我哋大家都必須經過嘅階段，所以我哋要懂得放下接受。」不過，黃日華曾明言自己已毫無戲癮：「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出。」近期他僅以玩票性質表演唱歌，偶爾為好友們的演唱會擔任嘉賓。

講到照顧老婆至她病逝，黃日華深情表示：「佢始終係我老婆嚟，我覺得有事發生嘅時候你一定要面對。」、「你做人老公，你愛錫佢，係你揀返嚟㗎嘛呢樣嘢。」（微博@黃日華）