何穗產後極速收身曬仙氣度假照　比堅尼盡騷美腿狀態媲美未婚少女

國際超模「何仙姑」何穗去年10月與陳偉霆無預警宣布結婚兼生子，升呢人母後的狀態一直備受全網關注。近日何穗在社交媒體大派甜頭，分享一輯度假靚相並配文「未完待續的夏天」。她更自爆在當地被接駁車司機一眼認出，並笑著追問：「你怎麼還在阿那亞？」，足見這位新手媽媽對這個海邊勝地樂而忘返！



何穗在阿那亞度假。（小紅書@何穗）

超模本錢盡現。（小紅書@何穗）

比堅尼大派福利

相中所見，何穗大換多套休閒性感造型，由紅白比堅尼配熱褲到掛頸背心襯鬆身長裙，套套都藏不住超模級的完美身段！產後不久的她渾身上下零贅肉，鉛筆般修長的美腿配上緊致小蠻腰，骨架纖薄卻性感婀娜，極速收身成功，Fit爆狀態完全唔似生過BB，超模本錢盡現！加上她招牌的「冷白皮」在陽光下透亮發光，連隨手整理雜物的日常瞬間都線條流暢，隨意一拍即散發高級時尚質感，令人難以置信她已是一位新手媽媽。

比堅尼上陣零贅肉。（小紅書@何穗）

大騷修長的美腿。（小紅書@何穗）

幸運網民偶遇仙氣直擊

靚相一出，旋即引來大批網民洗版激讚。有幸運網民透露曾在當地北岸與何穗擦肩而過，狂讚她真人面形極小，即便戴著墨鏡也擋不住耀眼光彩；雖然當時未敢上前打擾、僅拍下背影，但已被其白到發光的逆天仙氣深深震撼！ 大批粉絲亦紛紛感慨何穗產後極速修身、完美身材絲毫冇走樣，超模的極致自律再次令人折服。

白到發光。（小紅書@何穗）