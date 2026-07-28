劉亦菲復工傳首搭肖戰演徐克大片　兩年無進組卻手握16個全球代言

「神仙姐姐」劉亦菲自大熱劇集《玫瑰的故事》播畢後，已超過900日未有進組拍戲，一直處於休息及周遊列國的放假狀態。儘管近兩年「絕跡」影視劇組，但她的商業價值及人氣不跌反升，單是今年便新增5個廣告，目前手上坐擁約16個全球品牌代言，橫跨頂級珠寶、奢侈品、美妝及生活科技等領域。近日更傳出，劉亦菲將全面復工，與內地頂流肖戰共同出演由徐克監製的《海中女王石陽》。

劉亦菲已兩年沒有進組拍劇。（weibo@劉亦菲）

劉亦菲在《玫瑰的故事》中飾演黃亦玫一角。（weibo@電視劇玫瑰的故事）

形象零瑕疵帶貨力驚人 被爆身家高達百億

據業界透露，劉亦菲出道逾20年形象極為正面且從無公關危機，這是大品牌願意不惜重金優先選用她的主因。加上她獨有的東方美學氣質，每次發布廣告均能帶來強烈的視覺震撼，直接帶動產品銷量倍增。對於長達兩年的影視空窗期，外界分析除了因為她「片酬離地」之外，更主因於她對劇本要求極高、寧缺勿濫。據悉她過去接拍《去有風的地方》時片酬曾高達4,800萬人民幣（約 5,550 萬港元），目前僅有超級大製作或國際團隊敢於招手。此外，出身富裕且入行多年的她早年已於北京、上海、武漢及美國等地購入多處頂級豪宅，被網民估計身家高達百億人民幣，早已「賺夠幾世家財」。

外界分析除了因為她「片酬離地」之外，更主因於她對劇本要求極高、寧缺勿濫。（weibo@電視劇玫瑰的故事）

傳將全面復工孖肖戰拍徐克大片

已「抖夠」的劉亦菲近日傳出多個復工喜訊。網傳她將與《夢華錄》老搭檔陳曉再度合作，接拍已獲備案公示的30集新劇《鹹雪》。她將首度挑戰清宮造型，飾演清末鹽商孤女的復仇故事，被外界視為「清末版《琅琊榜》」。另有消息傳聞指她將與頂流男神肖戰首度合作，出演由徐克監製的《海中女王石陽》。此外，劉亦菲主演的熱播劇《玫瑰的故事》適逢播出兩周年，已確定將於9月2日在日本正式推出DVD，並獲得日本當地媒體的廣泛報道，足見其海外市場的超高號召力。

傳聞劉亦菲將與頂流男神肖戰合作徐克監製的《海中女王石陽》。（微博＠肖戰工作室）