非份之罪｜何沛珈獻螢幕初吻給阮浩棕　高空天台拉扯戲驚到快失禁

TVB劇集《非份之罪》今晚（31日）八點半翡翠台播出最終單元《恐怖情人》大結局！昨晚（30日）劇情講到Davis（阮浩棕飾）懷疑Liz（何沛珈飾）殺死Sylvia後冒充她，遂誘導Liz再開直播方便警方調查，Liz最終被鎖定為疑犯…逃亡中的Liz致電好友Angie（劉佩玥飾）約往舊工廈天台講數，Liz承認曾與Davis上床，二人發生激烈爭執，之後Angie被發現腹部受傷、Liz亦墮樓慘死，Angie向警方透露Liz不但刺傷她，還承認是殺害Sylvia兇手。

阮浩棕偷食女友閨蜜獲封「渣男之最」（公關提供）

阮浩棕偷食女友閨蜜獲封「渣男之最」

昨晚最大焦點，絕對是阮浩棕Nic與何沛珈Roxanne的激吻戲，以及Roxanne與劉佩玥阿Moon的天台爭執戲。劇情講述原來Roxanne一直暗戀阿Nic，一次Nic和Roxanne因分別與另一半吵架相約借酒澆愁，豈料酒後亂性發生關係，更驚人的是，Nic翌日即向阿Moon求婚，令Roxanne心碎一地！相關劇情播出後，網民鬧爆阿Nic角色是「渣男之最」：「見一個愛一個」、「Liz最應該殺嘅係Davis」，亦有不少網民直言阿Nic與Roxanne「真係幾襯」。由於群情洶湧，阮浩棕昨晚於個人社交網蒲頭「解話」，於短短一晚吸引近1,000個留言，當中不少是向阮浩棕攞「結局貼士」，「渣男解話甫」頓成「劇情討論甫」，十分搞笑。

呢場「偷食閨蜜」場口引爆熱話。（公關提供）

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預告結局與阿Moon有更激烈拉扯

除了「渣男偷閨蜜」劇情震驚網民，昨晚Roxanne與Moon的講數及打鬥戲亦引發不少討論，對於Roxanne一手將Moon推跌並捉實對方雙腳，網民無不驚嘆Roxanne女力士。對此，擁有深厚跳舞根底、及本身是跑步熱愛者的Roxanne笑言「體力勞頓」其實不算辛苦，反而與阿Moon的攤牌戲最消耗心力，並預告大結局將中與阿Moon的對手戲，比昨晚一集更激動及情緒複雜，直指是入行以來最辛苦亦最有發揮一場：「我嗰場戲拍完第一take直頭係激動到睇唔到嘢，嗰一場戲我角色個內心係更加崩潰，對演員嚟講，最辛苦係精神心理上嘅衝擊」、「所以監製Amy姐呢套劇真係好好，畀到好多機會唔同嘅人去發揮，無論你嘅角色大定細，佢都好願意去同你分析應該係點樣做，編審寫嘅劇本都好好，令到新嘅演員，其實只要跟住劇本做就點都唔會出好大錯。」

阿Moon同Roxanne呢場拉扯戲真係少啲心力、體力同埋膽量都唔掂，因為真係喺30幾層高嘅天台邊緣拍。（公關提供）

阿Moon同Roxanne呢場拉扯戲真係少啲心力、體力同埋膽量都唔掂，因為真係喺30幾層高嘅天台邊緣拍。（公關提供）

阿Moon同Roxanne呢場拉扯戲真係少啲心力、體力同埋膽量都唔掂，因為真係喺30幾層高嘅天台邊緣拍。（公關提供）

阿Moon同Roxanne呢場拉扯戲真係少啲心力、體力同埋膽量都唔掂，因為真係喺30幾層高嘅天台邊緣拍。（公關提供）

坦言「驚到快失禁」

Roxanne續指與阿Moon的天台拉扯爆喊戲，現場的「驚險」環境極度有助投入情緒：「因為當見到佢企喺天台邊緣時，唔需要任何醞釀，都已經驚到就快瀨尿。劇組本身有問我要唔要吊威也，但三十幾樓凌晨時間吊我真係有啲驚。後尾佢哋都因為咁改咗個『輕巧』好多嘅拍攝方法，多謝佢哋。如果真係吊出去三十幾樓，應該真係會驚到失禁。」根據娛樂新聞台報道，兩人拍攝天台戲當日風勢非常大。為安全起見，Roxanne和阿Moon身上都佩戴了威吔，並有武師在旁貼身指導。

娛樂新聞台去咗現場探班，見證阿Moon同Roxanne真係企喺天台度拍攝冇花冇假。（公關提供）

娛樂新聞台去咗現場探班，見證阿Moon同Roxanne真係企喺天台度拍攝冇花冇假。（公關提供）

何沛珈豁出去開心Share Funny Face造型照

而談到與阿Nic的激吻戲，Roxanne受訪時坦言是「螢幕初吻」，並笑言由於拍攝現場太多人，所以感覺搞笑：「原本都有諗喺鏡頭前kiss會有咩感覺啦，但原來個感受就係兩塊皮喺度磨擦緊！首先因為係第一次，所以點都會有少少緊張嘅，加上咁多部機影住又咁多對眼睇住、而個我角色當時又飲醉咗懵吓懵吓咁，所以個感覺就好似係手踭同手踭磨擦緊咁。」另Roxanne還應官方宣傳要求，大方分享了劇中的絕密Cosplay造型，粉絲更能一睹Roxanne難得Funny Face一面哩！

Roxanne Funny Face造型。（公關提供）

Roxanne Funny Face造型。（公關提供）