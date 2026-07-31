重症解密｜醫學專家親授預防大腸癌關鍵 林秀怡直擊ESD微創術
《重症解密》以偵緝案件形式為每種重症展開深入調查，邀請醫學專家透過專業角度及病例分享，深入探討香港常見而致命的重症疾病，為觀眾解構重症成因、最新治療方案及預防方法等重要資訊，打破坊間對常見致命危疾的迷思，全面理解診治過程，及早檢查治療，守護自己的健康未來。
原發性免疫缺陷病多屬先天
《重症解密》昨晚（30日）及今晚播出的第四及第五集，分別為大家拆解原發性免疫缺陷病及香港第二大癌症殺手—大腸癌。昨晚一集專家，是免疫及敏科醫生、推動香港建立首個免疫及過敏學專科訓練中心的李曦醫生，以及本港風濕病學及臨床免疫學先驅的港大醫學院院長劉澤星教授。原發性免疫缺陷病多屬先天，患者因免疫系統出了問題，不能殺死入侵的細菌、病毒，所以很容易會不斷地生病，有時細胞甚至認錯自身細胞是有害物「自己打自己」。李曦醫生表示，現時暫識別出超過550種原發性免疫缺陷病。
劉澤星教授介紹「擴展潛能幹細胞平台」
在治療方面，節目請來劉澤星教授，介紹「擴展潛能幹細胞平台」。這是項突破性研究，主要透過抽取病人血液，將血液細胞變做幹細胞，再將幹細胞培養成不同細胞／類器官／免疫細胞，測試藥物份量或組合的有效性之餘，亦可增加渠道觀察病人免疫細胞如何攻擊自身細胞，從而得出更合適的醫療方法。為全面拆解這項突破性研究，「重症調查科」要員林秀怡深入幹細胞轉化研究中心實驗室，親眼見證幹細胞培養成類器官過程，畫面珍貴。
阿V靠「皮下注射」告別每月入院重獲自由
昨晚一集，還邀請了免疫缺陷病患者「楝篤笑藝人」阿V，現身說法如何透過新方法—皮下注射，取代傳統的每月入院注射免疫球蛋白補充劑療法。談到之前要每月到醫院接受靜脈注射，阿V坦言確有影響日常生活：「因為每個月都要去一次醫院接受注射，我冇可能飛嚟飛去，有時要推走啲外國嘅Job。同埋因為注射時間要成半日咁滯，注射時除咗擔心會Kick住，事後又會覺得手有啲攰同埋痠痛。」阿V並真誠感激一班致力研發新科技的醫生：「多得你地嘅研究，我可以好自由去唔同地方帶笑聲畀大家。」
腸胃病學專家拆解大腸癌的真正成因
今晚一集，則請來了國際知名的腸胃病學專家，主力研究腸胃道出血、癌症及腸道微生態的陳家亮教授，拆解大腸癌的真正成因，以及如何全面預防這項癌症。原來便秘並非大腸癌成因，而良好的飲食習慣，適度的運動及50歲後的定期腸道檢查，可有效預防大腸癌。陳教授：「腸癌係由瘜肉演變出嚟，佢係好小數可以完全預防嘅癌症。」陳教授又指出，大腸癌初期與晚期的治療複雜性及存活率有極大差別，並詳細指出了左右兩側大腸癌腫瘤的不同徵兆。
林秀怡直擊ESD微創術「免全身麻醉」切除大腸瘜肉
陳教授在節目中還介紹了不同類型的大腸檢測方法，包括「大腸內視鏡」、「大便隱血測試」及提升後的「大腸細菌基因檢測」。陳教授續指，近年加入AI協助分析後，醫護人員將能透過每秒十數張的圖像分析，更準確瞄準平時單靠肉眼難以偵察到的問題扁平瘜肉。陳教授還邀請了「重症調查科」要員林秀怡，即場見證適用於早前大腸癌的ESD「內鏡黏膜下剝離術」，在不需要入手術室、及不需要全身麻醉的情況下，如何透過電刀及內視鏡將問題腫瘤切除，以減低腸道破裂及出血風險。