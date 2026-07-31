重症解密｜醫學專家親授預防大腸癌關鍵　林秀怡直擊ESD微創術

《重症解密》以偵緝案件形式為每種重症展開深入調查，邀請醫學專家透過專業角度及病例分享，深入探討香港常見而致命的重症疾病，為觀眾解構重症成因、最新治療方案及預防方法等重要資訊，打破坊間對常見致命危疾的迷思，全面理解診治過程，及早檢查治療，守護自己的健康未來。

黃瀅仴係第四集真實個案主角病患者，而賴彥妤就飾演佢家姐。（公關提供）

原發性免疫缺陷病多屬先天

《重症解密》昨晚（30日）及今晚播出的第四及第五集，分別為大家拆解原發性免疫缺陷病及香港第二大癌症殺手—大腸癌。昨晚一集專家，是免疫及敏科醫生、推動香港建立首個免疫及過敏學專科訓練中心的李曦醫生，以及本港風濕病學及臨床免疫學先驅的港大醫學院院長劉澤星教授。原發性免疫缺陷病多屬先天，患者因免疫系統出了問題，不能殺死入侵的細菌、病毒，所以很容易會不斷地生病，有時細胞甚至認錯自身細胞是有害物「自己打自己」。李曦醫生表示，現時暫識別出超過550種原發性免疫缺陷病。

「擴展潛能幹細胞平台」。（公關提供）

劉澤星教授介紹「擴展潛能幹細胞平台」

在治療方面，節目請來劉澤星教授，介紹「擴展潛能幹細胞平台」。這是項突破性研究，主要透過抽取病人血液，將血液細胞變做幹細胞，再將幹細胞培養成不同細胞／類器官／免疫細胞，測試藥物份量或組合的有效性之餘，亦可增加渠道觀察病人免疫細胞如何攻擊自身細胞，從而得出更合適的醫療方法。為全面拆解這項突破性研究，「重症調查科」要員林秀怡深入幹細胞轉化研究中心實驗室，親眼見證幹細胞培養成類器官過程，畫面珍貴。

劉澤星教授介紹「擴展潛能幹細胞平台」。（公關提供）

阿V靠「皮下注射」告別每月入院重獲自由

昨晚一集，還邀請了免疫缺陷病患者「楝篤笑藝人」阿V，現身說法如何透過新方法—皮下注射，取代傳統的每月入院注射免疫球蛋白補充劑療法。談到之前要每月到醫院接受靜脈注射，阿V坦言確有影響日常生活：「因為每個月都要去一次醫院接受注射，我冇可能飛嚟飛去，有時要推走啲外國嘅Job。同埋因為注射時間要成半日咁滯，注射時除咗擔心會Kick住，事後又會覺得手有啲攰同埋痠痛。」阿V並真誠感激一班致力研發新科技的醫生：「多得你地嘅研究，我可以好自由去唔同地方帶笑聲畀大家。」

免疫缺陷病患者「楝篤笑藝人」阿V，透過新方法—皮下注射重獲自由。（公關提供）

腸胃病學專家拆解大腸癌的真正成因

今晚一集，則請來了國際知名的腸胃病學專家，主力研究腸胃道出血、癌症及腸道微生態的陳家亮教授，拆解大腸癌的真正成因，以及如何全面預防這項癌症。原來便秘並非大腸癌成因，而良好的飲食習慣，適度的運動及50歲後的定期腸道檢查，可有效預防大腸癌。陳教授：「腸癌係由瘜肉演變出嚟，佢係好小數可以完全預防嘅癌症。」陳教授又指出，大腸癌初期與晚期的治療複雜性及存活率有極大差別，並詳細指出了左右兩側大腸癌腫瘤的不同徵兆。

國際知名的腸胃病學專家陳家亮教授節目中將拆解大腸癌的真正成因，以及如何全面預防這項癌症。（公關提供）

林秀怡直擊ESD微創術「免全身麻醉」切除大腸瘜肉

陳教授在節目中還介紹了不同類型的大腸檢測方法，包括「大腸內視鏡」、「大便隱血測試」及提升後的「大腸細菌基因檢測」。陳教授續指，近年加入AI協助分析後，醫護人員將能透過每秒十數張的圖像分析，更準確瞄準平時單靠肉眼難以偵察到的問題扁平瘜肉。陳教授還邀請了「重症調查科」要員林秀怡，即場見證適用於早前大腸癌的ESD「內鏡黏膜下剝離術」，在不需要入手術室、及不需要全身麻醉的情況下，如何透過電刀及內視鏡將問題腫瘤切除，以減低腸道破裂及出血風險。