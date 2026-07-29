重症解密｜譚俊彥梁凱晴直擊真實手術　揭肝癌胃癌最新療法

《重症解密》昨晚（28日）及今晚播出的第二及第三集，分別為大家拆解香港第三大癌症殺手、死亡率高達超過8成的肝癌，以及隱形癌症殺手—胃癌。

《重症解密》尋晚（28日）一集主角係肝癌。（官方提供圖片）

邀上節目嘅專家，係領導研發全球首創「先縮後除」治療方案嘅陳智仁教授。（官方提供圖片）

昨晚一集的專家，是領導研發全球首創「先縮後除」治療方案、為末期肝癌病人帶來曙光的陳智仁教授。昨晚節目除拆解肝癌成因，還羅列了患上肝癌的四大徵兆：偶爾胃部不適，右上腹、肩膊及背部疼痛，眼白黃，長期小便混濁及深黃色，另外陳教授在節目中還和他的拍檔—萬鈞教授，介紹治療肝癌新技術—肝立方，透過3D打印，將病人的腫瘤及其相關存活環境複製出來，然後就可以用來測試不同的藥物組合，觀其殺死腫瘤細胞效果，從而找出病人的最佳治療方案。

今集個案主角係李啟傑，演繹咗四大肝癌微兆。（官方提供圖片）

之後兩位教授又帶主持人參觀了「肝立方」製作過程，見證如何由病人肝組織，製造出三種不同的肝立方，分別是肝腫瘤、肝細胞及免疫細胞，並即時進行3D打印。最後，陳智仁教授表示，將於瑪麗醫院開展「肝立方」臨床研究，預計徵求20-30位病人參與計劃。

3D打印肝立方，幫助病患找出最佳治療方針。（官方提供圖片）

除了「肝立方」，節目還介紹了「先縮後除」新技術的三大步驟，第一步是進行肝動脈栓塞化療；第二步是透過SBRT立體定位放射治療，以高劑量輻射殺癌細胞，好處是能更精準地進行放射治療，大大減低有關副作用及減少放射治療次數；第三步則是免疫治療，激活病人自身免疫細胞去對抗癌細胞。接受採訪的蔣子樑教授指，曾有個案成功將16cm腫瘤近乎全部殲滅，七年後未見復發。

解構「先縮後除」肝癌治療新技術三大步驟。（官方提供圖片）

重症解密丨直擊真實手術室

今晚一集專家，請來了專攻胃癌及食道癌的外科腫瘤學、專注研究機械人輔助手術及微創手術的陳詩瓏醫生，以及專注微創外科及機械人手術的中大醫學院院長趙偉仁教授。陳醫生將指出胃癌主要分為遠端及近端胃癌，遠端成因與幽門螺旋菌有關，近端成因則與不良生活習慣有關，而近端患者，則需進行全胃切除手術；陳醫生續指，隨著科技進步，相關手術已可透過微創及機械人手術進行，無須開全肚。

中大醫學院院長趙偉仁教授。（官方提供圖片）

今晚最震撼部分，是譚俊彥及梁凱晴Carina以「重症調查科」研究要員身份，獲趙教授邀請進入手術室，全程直擊專業醫護團隊，完成腹腔鏡部分胃切除術連淋巴切除術。對於能進入

趙偉仁教授帶譚俊彥及梁凱晴入手術室，直擊腹腔鏡部分胃切除術連淋巴切除術過程。（官方提供圖片）

手術室直擊手術過程，Carina受訪時坦言「真係好難得」，並坦言被現今發達的醫療科技震撼到：「本身以為會好驚，但因為係微創手術冇乜血，我同譚俊彥喺螢幕度邊睇住病人體內嘅畫面、邊睇住趙教授現場做手術，之後仲見到切割組織嘅時候用咗一啲機械儀器，夾一夾就已經埋好個手術位，當刻覺得好神奇，冇諗過依家嘅醫療科技已經咁發達，手術比起想像中順暢同簡單。」

梁凱晴受訪時坦言機會難得。（官方提供圖片）

另節目還介紹了加熱腹腔化療技術及如何透過AI增加早期癌症診斷率，還會拆解甚麼是「腸生化」、探討「腸生化」與癌症的關係，造成胃癌的三大疑兇，以及切除胃部後必須戒掉的一樣食物，萬勿錯過。

Carina仲直擊咗加熱腹腔化療技術。（官方提供圖片）