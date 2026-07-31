網民尖沙咀偶遇Lisa靠分趾鞋認出　連連搖手拒認背後真相惹心疼

韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日驚喜現身香港私人行程，有網民在小紅書發文，透露於尖沙咀海防道街頭野生捕獲Lisa，過程相當有趣。



網民尖沙咀街頭偶遇Lisa。（小紅書＠地表最強5老師）

網民尖沙咀街頭發現疑似Lisa

該名網民興奮表示：「一直喜歡Lisa很久了沒想到今天追星的好運降臨到我頭上了」，指自己「剛下班走到樓下發現角落有一個特別像Lisa的人，決定轉頭去問問」。相片中可見，該名女子身穿灰色外套配黑色短裙，頭戴藍色鴨舌帽，腳踩極具特色的「分趾鞋」，低調準備登上黑色保母車。

靠分趾鞋認出。（小紅書＠地表最強5老師）

憑聲音馬甲線與分趾鞋成功認出

該網民鼓起勇氣上前詢問「Are u lisa？」，沒想到對方竟遮住臉搖手說「I'm not」。令該網民表示「我就尷尬走了」。

不過隨後有人問網民這個是否是BLACKPINK成員Lisa，讓網民更加肯定自己的直覺，並笑言「我覺得聲音和馬甲線都對上了」，再加上Lisa標誌性的穿搭風格與「分趾鞋」，確認無誤是本尊。

Lisa對分趾鞋情有獨鐘。（IG@lalalalisa_m）

網民熱議下意識否認背後真相

對於Lisa為何當面否認，不少網民猜測她「可能開玩笑或者不想被打擾吧」，更有粉絲心疼解釋：「因為不想私人時間被打擾啦。主要是lisa之前經常被偷拍，還被私生飯跟過車，敲過家門，所以比較敏感，被別人認出來就會下意識的否認自己是lisa。」，引來不少共鳴與體諒。

Lisa（IG@lalalalisa_m）