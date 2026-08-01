胡家惠歷兩度離婚創傷　曾患躁鬱症情緒崩潰反鎖自己女兒寫信陪伴

前港姐季軍胡家惠（Cathy）去年與第二任丈夫Manfred Lau結束3年婚姻，雖然隨後與相識20年的好友譜出新戀情，但經歷兩度婚姻失敗的她，心底一直對女兒抱有沉重的愧疚感。近日，胡家惠攜同大女Charlotte一起擔任HOYTV節目《大小矛盾在路上》的嘉賓，罕有地公開剖白婚姻挫折對女兒造成的深遠影響，場面感人。

胡家惠育有兩個女兒。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠育有兩個女兒。（IG@cathy_wukarwai）

單親媽媽胡家惠獨力照顧兩名女兒。（YouTube@HOY媒體網絡）

懷孕遭背叛患躁鬱症 5歲大女「救回媽媽」

胡家惠於2011年與第一任丈夫結婚並育有兩女，可惜在懷有細女期間遭逢老公出軌，深受打擊的她一度患上躁鬱症並陷入人生最低谷，最終兩人於2018年離婚。在節目訪問中，胡家惠回憶當年首次離婚時情緒全面崩潰，曾把自己反鎖在房間內拒絕與外界接觸。當時年僅5歲的大女Charlotte沒有哭鬧，反而每天寫一封信塞進房門，並乖巧地坐在門外陪媽媽說話。Charlotte在節目中坦言當時十分害怕失去媽媽，「印象中係佢（媽媽）反鎖咗自己喺房間，然後我一直敲門，但係佢冇應我，我就寫信畀佢，每天都會寫一封信。我就坐喺門前，然後同佢講嘢，但佢都冇答我。其實我冇要求佢出嚟，我就同佢講，叫『媽咪唔好傷心，我喺呢度』。嗰陣時候我已經好驚，我冇諗過跳樓呢啲事，我只係怕冇咗佢。」胡家惠感性表示，是兩個女兒陪她渡過了人生最艱難的時刻，直言：「如果冇咗兩個女兒，我可能已經死咗，比起事業，我最自豪就係有Charlotte呢個女。」

胡家惠與大女關係像朋友。（YouTube@HOY媒體網絡）

心疼女兒公園尋找「好爸爸」

胡家惠坦言，自己在女兒3歲至12歲期間因忙於經營公司，較少時間陪伴她們成長，內心深感矛盾與疲憊。她更透露Charlotte在3歲目擊父母分開後，曾以為「好爸爸可以在公園找到」，常常叫媽媽帶她去公園：「其實嗰陣我都唔明白，直到真係同佢去公園玩嘅時候，我就覺得好傷心，我真係喊咗出嚟。因為喺公園有好多爸爸陪小朋友玩，佢睇到好多好溫馨嘅畫面，係爸爸陪仔女玩鞦韆、滑梯，佢睇完呢啲場面，覺得好爸爸就係可以喺公園搵到。」

Charlotte3歲時，目擊父母分開，經常叫媽媽落樓找爸爸。（YouTube@HOY媒體網絡）

胡家惠希望能藉著今次節目旅程撫平過去的遺憾，拉近母女距離：「因為公司比較繁忙，所以有時我都覺得好疲憊同矛盾。我係想好努力地去賺錢，好想畀兩個女兒好嘅生活，但同樣地，我返到屋企，攰到自己都難以應付，根本上更少時間去陪伴佢哋。我期望呢個旅程同Charlotte關係更加密切，佢可以喺最無約束、最信賴我嘅情況下做返她自己。」兩人在節目中前往珠海動物城度假，並挑戰「照顧草泥馬」及「切蘿蔔餵動物」等任務。然而習慣了老闆作風的胡家惠在現場不斷下達指令，化身「店長」指導女兒，結果引發青春期的Charlotte當場大爆發，直呼媽媽「好煩」甚至一度宣佈「罷工」，展現出真實又逗趣的母女互動。

兩人到珠海的動物城度假。（YouTube@HOY媒體網絡）