呂方車Cam風波後近照曝光　網民湧入留言瘋狂洗版「向後bye」

資深歌手呂方早前疑似捲入與網約車司機的爭執風波，雖然事件一度鬧得沸沸揚揚，但他的心情似乎完全沒有受到任何影響。網上流傳出一張他與朋友的最新合照，畫面中的呂方看起來精神奕奕，心情大靚。

呂方（小紅書＠Josh呂方）

呂方笑容滿面未受影響

日前有友人將與呂方的最新合照分享至社交平台Threads，相中的呂方滿臉笑容，更與友人一同伸出大拇指合照，表現得非常輕鬆自在。不過，一眾發揮無限創意的網民顯然沒有忘記「車Cam事件」，紛紛湧入留言區洗版，寫下「『向後bye』咗未」、「呂生有冇『向後bye』」、「我記得你啦」等名句，更有不少網民留言起鬨，笑言「求你出首新歌〈向後bye〉」。

呂方近日與友人見面合照，表現得非常輕鬆自在。（Threads截圖）

網民湧入留言區洗版「向後bye」。（Threads截圖）

網民湧入留言區洗版「向後bye」。（Threads截圖）

網約車爭執影片瘋傳

今次事件源於早前在社交平台Threads上鋪天蓋地瘋傳的一段車Cam片段。片中一名外貌與聲音極似呂方的男乘客，因落車地點問題與網約車司機爆發激烈的言語爭執。過程中，司機為了教導乘客如何從內部打開車門，脫口講出一句「向後bye」（實質意思為「向後掰」動門把）。這句極具洗腦效果的「向後掰」瞬間在網絡上爆紅，躍升為2026年度的代表性爆笑潮語。雖然該原版車Cam影片因涉嫌觸犯私隱條例及「起底」罪行，隨後已遭個人資料私隱專員公署勒令強制下架，公署亦公開呼籲市民切勿繼續轉發，但這股「向後bye」的狂熱風潮卻未見減退，反而越演越烈。

呂方於事件後未有特別回應，反而在社交平台出post「自抽」。（小紅書@呂方）