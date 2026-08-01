謝玲玲湊孫意外骨折恐骨疏危機　拒臥床帶傷特訓最後報告震撼醫生

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，相處融洽。謝玲玲一向高度自律，閒時做瑜伽保持體格強健，前日（30日）卻在社交媒體自爆湊孫時發生意外，導致腳趾骨折。



謝玲玲湊孫時發生意外。（IG@hlingling）

受傷期間拒臥床

腳部暫時無法活動的謝玲玲並未被傷患打倒，更堅決拒絕臥床靜養！她在教練全程嚴格指導下，帶傷展開一連串高難度的上半身與核心魔鬼特訓。影片中所見，教練用彈力帶壓住其肋骨下端，要求她緊繃腹部穩住核心；隨後又用膝蓋內側夾球進行強烈對抗，即便教練全力量推拉，謝玲玲全過程「紋絲不動」，展現驚人掌控力！她笑言每次練完腹肌都發酸發脹，但換來的是整個人「無比安穩，連腰部都跟著鬆快」超強意志力令人折服！

謝玲玲受傷期間拒臥床。（IG@hlingling）

謝玲玲全過程「紋絲不動」。（IG@hlingling）

骨折意外驚揭骨疏危機

今次意外令醫生一度擔心她有骨質疏鬆問題，謝玲玲表示：「那個去固定我的腳，然後呢，醫生就說可能骨質疏鬆。我就說那再測一次，去年已經有一點開始低了，但還沒骨質疏鬆。」假如確診骨質疏鬆，可能需要打針、食藥來治療。謝玲玲再度接受骨質密度測試，最新檢測報告出爐時，連醫生也大吃一驚：「完全沒骨質疏鬆了。」

醫生一度擔心她有骨質疏鬆問題。（IG@hlingling）

一場意外換來覺醒

她開心表示全靠運動成功逆轉身體問題。她坦言以前為了讓體態好看，走路時總刻意「挺胸」，現在卻學會使用核心力量：「其實是要用核心，要這邊（腹部）進去。所以老師教我的，我現在用在日常生活裡面啦。」謝玲玲認為「骨折是不幸」，但一場意外讓她明白一個道理：「身體穩了，整個人就穩了。」