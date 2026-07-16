謝玲玲為百億長子林孝賢慶生　101歲前奶奶林余寶珠現身面色紅潤

撰文：薯條
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現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係。日前，謝玲玲為長子林孝賢慶祝45歲生日，101歲的前奶奶林余寶珠亦罕見露面，畫面十分溫馨。

謝玲玲長子林孝賢45歲生日。（IG@hlingling）

謝玲玲為百億長子溫馨慶生

當日謝玲玲身穿紅色上衣，面露燦爛笑容，雙手輕輕搭在兒子肩上，顯得極具氣質。而身為麗新集團首席執行官的林孝賢，身家估計逾百億，但在合照時貼心靠向嫲嫲，展現出孝順溫柔的一面。

好溫馨！（IG@hlingling）

101歲林余寶珠精靈現身

最矚目的莫過於101歲的前奶奶林余寶珠激罕露面。林余寶珠身穿條紋上衣搭配花背心，面色紅潤、精靈過人，精神狀態極佳。謝玲玲與前奶奶的婆媳關係一向被視為豪門典範，當年離婚時寶珠姐更曾公開維護她，並視她為「永遠的新抱」，至今兩人感情依舊深厚，令人羨慕。

101歲高齡的林余寶珠罕現身。（IG@hlingling）
面色紅潤狀態大勇。（IG@hlingling）

壽星林孝賢曾與胡美貽傳緋聞

身為黃金單身漢的林孝賢，感情狀況向來備受外界矚目。有傳言指，他於2022年起與TVB小花胡美貽交往，不過女方一直保持低調且未有承認戀情，坊間更一度盛傳這段戀情未獲得謝玲玲的認可。然而，去年再有消息指，胡美貽疑似已搬離將軍澳豪宅，進駐男方位於九龍塘、市值高達4億的6千呎獨立屋，甚至被指已與「未來奶奶」謝玲玲同住。

林孝賢和胡美貽年紀相差13歲。（ig圖片）
提到感情事，胡美貽就好口密。（葉志明 攝）
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