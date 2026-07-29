天后御用彩妝師陳聆薇離世　曾合作張惠妹孫燕姿　生前仍瞞病工作

華語歌壇再傳令人震驚與不捨的噩耗！曾替江蕙、張惠妹、孫燕姿、蔡健雅、戴佩妮、張韶涵等無數「華語天后」打造無數經典妝容的資深化妝師陳聆薇，驚傳於27日病逝，享年56歲。



告別式預計於8月6日舉行。由於她生前極度低調，抗癌期間始終隱瞞病情，消息曝光後震撼整個唱片圈，摯友蔡健雅更是一度崩潰大哭到無法發聲！

曾替江蕙、張惠妹、蔡健雅、孫燕姿、戴佩妮、張韶涵等華語天后打造經典妝容的資深化妝師陳聆薇，驚傳病逝，享年56歲。（IG@venny_divabeauty）

陳聆薇為張惠妹、孫燕姿、張韶涵等天后御用彩妝師：

+ 3

江蕙復出、孫燕姿大巨蛋幕後功臣！捧紅無數天后視覺

陳聆薇於2006年創立彩妝品牌DivaBeauty，是演藝圈公認的「王牌彩妝師」。她近年操刀多場指標性大型演唱會，包括江蕙2025年復出於北高雙蛋開唱的28場巡演、孫燕姿今年5月在台北大巨蛋的《就在日落以後》巡演，以及蔡健雅4月演唱會主視覺與二姐江蕙的建案廣告妝容，全都出自她的神之巧手，堪稱天后們最信任的視覺幕後推手。

據圈內人士透露，陳聆薇對抗病魔多年，但因個性極度體貼、不願給身邊的人添麻煩，工作時總是帶著招牌笑容，甚至照常跟著演唱會團隊飛往海外巡演，完全看不出異狀。原本今年親友見她氣色好轉，以為病情已受控制，沒想到卻突然驟逝。

噩耗傳出後，好友蔡健雅得知當下情緒崩潰、痛哭失聲，沮喪到難以對外受訪，僅透露「只願薇姐一路好走」；資深歌后辛曉琪也在Facebook沉痛發文悼念：

千言萬語來不及說，謝謝妳總是給我美麗。

字字句句令人鼻酸。陳聆薇告別式將於8月6日舉行，地點則尚未對外公開。

【延伸閱讀】原定2日後辦生日會突傳噩耗 25歲日本女星MEI離世 家屬悲痛發聲（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 10

延伸閱讀：

唐綺陽痛失「摯愛」血栓發病驟逝不到12小時 臨時取消出席首映會：我嚇哭了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】