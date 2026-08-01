87歲劉詩昆無懼戰火赴俄辦音樂會　2歲細仔登國際舞台曬音樂基因

現年87歲的鋼琴大師劉詩昆日前無懼俄烏戰火陰霾，攜同太太孫穎及一對寶貝兒女劉蓓蓓（貝貝）、劉天天，舉家遠赴俄羅斯，主辦7月28日及30日在聖彼得堡與莫斯科舉行的「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會，劉詩昆帶領兩岸三地的優秀青少年音樂家同台演出，劉詩昆在台上演奏《黃河頌》和《我的祖國》等曲目，全場矚目！

現年87歲的鋼琴大師劉詩昆無懼俄烏戰火陰霾，攜家人赴俄羅斯舉辦音樂會。（官方提供圖片）

87歲鋼琴大師劉詩昆赴俄羅斯舉辦音樂會

劉詩昆與俄羅斯淵源極深，早在1958年（68年前），年僅19歲的他便在第一屆「柴可夫斯基國際鋼琴比賽」中獲第二名，並在俄國度過了青年求學時期，這趟藝術之旅劉詩昆夫婦相約俄羅斯前文化部長、即將於本月卸任的柴可夫斯基國立音樂學院院長亞歷山大·索科洛夫見面，柴院正是劉詩昆母校，二人一見如故，交流甚歡。

劉詩昆夫婦相約俄羅斯前文化部長見面。（官方提供圖片）

劉詩昆夫婦的俄羅斯之旅十分充實。（官方提供圖片）

孫穎與不同國籍的音樂友人一起交流合影。（官方提供圖片）

這次重回舊地演出，劉詩昆寶刀未老，跟一班兩岸三地優秀的青少年音樂家，包括內地表演者Isabella Yang、台灣的陳穎進、陳穎橋、香港的朱晉言、Alexander Yang、Pallas青年鋼琴家吳嘯風、著名吉他手濮小博……等等傾力演出，劉詩昆更請來俄羅斯新生代鋼琴家、拉赫瑪尼諾夫國際音樂大賽冠軍亞歷山大·克柳奇科 （Aleksandr Kliuchko）擔任頒獎嘉賓，劉詩昆感受至深：「音樂無國界，這次帶年輕一代登上國際舞台，就像圓夢一樣。」他更透露相交幾十年的的樂團總監左貞觀，明年有望在香港回歸30年之際赴港與芭蕾舞團合作。

劉詩昆此次重回舊地演出，帶埋一班兩岸三地優秀的青少年音樂家。（官方提供圖片）

劉詩昆一對寶貝仔女劉蓓蓓、劉天天。（官方提供圖片）

2歲細仔萌爆登上國際舞台

「大師與少年」音樂會以「傳承」為主題，劉詩昆的兩位心肝寶貝自然成為全場焦點！除了女兒貝貝溫馨同台外，年僅2歲的細仔天天更是全場焦點。天天無懼大場面，在舞台上與媽咪孫穎溫馨合奏一曲《幸福拍手歌》，音樂會的壓軸由孫穎以琵琶演奏《莫斯科郊外的晚上》，一對子女在旁伴舞，可愛模樣配合媽媽的琵琶奏樂，瞬間融化台下觀眾，完美展現音樂世家的超強基因！

劉蓓蓓與兩歲的劉天天一同登台表演。（官方提供圖片）

年僅兩歲的天天，在舞台上與媽咪孫穎合奏一曲《幸福拍手歌》。（官方提供圖片）