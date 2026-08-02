周星馳胞姊周文姬罕見現身少林聚會　掌控星爺財政命脈牽線梁朝偉

周星馳經典電影《少林足球》一眾師兄弟相隔逾20年難得重聚！眾人日前為「大師兄」黃一飛慶祝84歲大壽，雖然「五師兄」周星馳未有現身，但其胞姊周文姬驚喜到場與老友敘舊，勾起無數集體回憶。



《少林足球》師兄弟齊聚賀黃一飛大壽。（微博@恆生影業）

胞姊周文姬驚喜現身賀黃一飛大壽

今次聚會陣容相當難得，陳國坤、林子聰及田啟文等師兄弟齊聚一堂，谷德昭、黃一山及李健仁等昔日班底亦有出席。雖然星爺缺席，但其胞姊周文姬激罕到場，足見周家與昔日《少林足球》班底情誼依然深厚。

周星馳胞姊周文姬（中，白衣者）驚喜現身（微博@恆生影業）

星爺幕後「隱形製片人」：掌控比高集團財政命脈

作風極之低調的周文姬，堪稱星爺背後最不可或缺的「隱形製片人」兼「最信賴女人」。周星馳在7歲時父母離異，媽媽凌寶兒獨力照顧周文姬、周星馳和周星霞三姊弟，為了維持生計，凌寶兒當年白天當收銀、晚上兼職清潔，一天辛苦打幾份工。這段經歷讓周家姊弟自小在單親家庭中建立出深厚羈絆。

凌寶兒獨力照顧周文姬、周星馳和周星霞三姐弟。（網上圖片）

作為周星馳商業帝國的「隱形掌舵人」，周文姬的角色遠不止於家庭成員的照顧，更是其商業與法律防火牆的核心。根據比高集團控股有限公司的公開資料，周文姬曾親自擔任執行董事。在2020年香港高等法院審理的舊愛于文鳳追討7,000萬分佣案中，法庭文件與律師交叉盤問進一步揭示了周星馳對胞姊的極高信任。周文姬當時以關鍵證人身份出庭，詳述其如何一手把關星揚海外等關聯公司的行政與投資結算。面對外人試圖攀附討好，周文姬一概拒收謝禮。

周文姬被稱為周星馳最信賴女人。(高仲明攝)

梁朝偉自爆靠周文姬牽線結識星爺

除了是商業帝國的掌舵人，周文姬更是促成周星馳與梁朝偉這段半世紀神仙友誼的背後功臣！梁朝偉曾在1994年商台節目《老人院時間》中親自透露，當年自己因夜蒲而認識了周文姬；有次周文姬帶同弟弟周星馳出來玩，梁朝偉因而與星爺結識，兩人一見如故成為至交好友，隨後更一同報考TVB藝員訓練班，攜手改寫香港影壇歷史。