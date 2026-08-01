張寶兒半億愛巢大改造　巨型客廳變身室內遊樂場供寶貝仔放電

有「3億千金」之稱的張寶兒（Bowie）與袁偉豪在2017年因合作拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而結緣，兩人於2020年結婚，婚後育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口幸福美滿。張寶兒近年將大部分時間投入家庭，專心相夫教子，近日連場大雨令戶外活動受阻，這位「神級阿媽」索性發揮無限創意，將其傲瀧豪宅大改造，親自打造成多元化室內遊樂場，讓寶貝囝囝即便足不出戶亦能盡情「放電」！

一家四口幸福美滿。（IG@_bowiecheung）

豪宅變身感官遊樂場

張寶兒近日在社交媒體公開豪宅遊樂設施的精緻設計，為模擬大自然的感官體驗，她在客廳地板上鋪設模仿樹枝與松果紋理的指壓板，更有踩下去便會流動的彩色液體地磚，帶領孩子展開視覺與觸覺探索。此外，她更善用瑜伽球、軟墊及枕頭等家俱，自製各類障礙賽道與攀爬斜坡，讓孩子進行有阻力的運動兼鍛鍊大小肌肉，既能完美釋放體力，亦能大幅提升學習專注力！

客廳地板上鋪設模仿樹枝與松果紋理的指壓板。（小紅書@張寶兒Bowie）

踩下去便會流動的彩色液體地磚。（小紅書@張寶兒Bowie）

轉型KOL曬幸福日常

張寶兒與袁偉豪的安樂窩之所以能容納如此豐富的設施，全因該單位空間感十足！據悉這座位於清水灣的「傲瀧」特色花園複式戶，是二人斥資超過6,568萬港元購入，實用面積高達2,205平方呎兼附設568呎私人花園。有傳指張寶兒身為「內衣大王」的父親當年更豪擲4,000萬作嫁妝，家底極之豐厚。如今張寶兒轉型做人氣KOL，不時分享一家人在奢華豪宅中的幸福日常，生活簡直羨煞旁人！

客廳改造成室內遊樂場。（小紅書@張寶兒Bowie）