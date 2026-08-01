亨仔@ROVER入讀港大10年終畢業　傳遭放養月入唔過萬返地盤工搵錢

ViuTV選秀節目《全民造星V》季軍、樂隊ROVER副隊長「亨仔」陳鎮亨，近年雖然成功踏入娛樂圈，但發展過程相當不易。現年29歲的他，近日於社交平台分享喜訊，宣布入讀香港大學接近10年後，終於順利戴上學士帽畢業！

ROVER（官方圖片）

亨仔@ROVER（IG@hangjai0305）

亨仔坦承步伐比人慢：死都要行到目標

亨仔連日來在社交平台IG上載多輯於港大校園拍攝的畢業靚相，當中不乏穿上畢業袍與父母、胞妹、好友及同學的溫馨合照。面對這一段長達近十年的求學歷程，亨仔坦言過程絕不容易，更經常被身邊人關切詢問為何讀了這麼久才畢業。

ROVER成員「亨仔」陳鎮亨穿上畢業袍，終於從港大畢業。（IG@hangjai0305）

亨仔連日來在社交平台IG上載多輯於港大校園拍攝的畢業靚相。（IG@hangjai0305）

亨仔連日來在社交平台IG上載多輯於港大校園拍攝的畢業靚相。（IG@hangjai0305）

亨仔在帖文中感性留言：「終於畢業啦！老實講，真係一啲都唔容易……其實每個人嘅人生步伐都唔同，大家都經歷緊各自嘅高低起跌。人生每一個階段，我嘅步伐都總是比人遲，但我真係點都唔想放棄，死都要行到去自己定落嘅目標。」

「亨仔」感慨在港大度過的差不多10年時光：「終於畢業啦！老實講，真係一啲都唔容易。」（IG@hangjai0305）

「亨仔」的父母及妹妹都有到場祝賀。（IG@hangjai0305）

他表示學士畢業在很多人眼中或許不算什麼大成就，但能親手為自己設定的目標劃上句號，對自己有交代已十分足夠。而他的胞妹亦有留言祝賀兼半開玩笑地表示：「哥！畢業快樂！恭喜你讀完接近十年大學課程，唯一願望希望你賺大錢。」

妹妹還半開玩笑地送上祝福：「恭喜你讀完接近十年大學課程，唯一願望希望你賺大錢。」（IG@hangjai0305）

亨仔傳遭公司「放養」返地盤工搵錢

亨仔於2023年參加《全民造星V》奪得季軍，並於2024年與王希晉、卓金樂及雷濠權組成樂隊ROVER出道。不過，樂隊發展相比同公司男團MIRROR相去甚遠，亨仔更曾公開自爆月入連五位數（一萬元）都不足，因而一度傳出遭到公司「放養」，收入極不穩定。

亨仔（右一）比賽後與MakerVille簽約，跟王希晉、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）組成旗下首支樂隊ROVER，至今出道兩年多。（資料圖片）

雖然亨仔曾澄清「月入唔過萬」只是說笑亂噏，但亦無奈承認「賺唔到好多錢係事實」。（IG@hangjai0305）

為了維持生計，亨仔今年7月更曾於社交平台貼出位於建築地盤的照片，畫面中可見水泥及安全鞋等裝備，並配文「努力搵錢！」以行動證明自己不怕吃苦、靠雙手自力更生，獲得不少網民及粉絲大讚態度正面且有責任感。如今順利從港大熱門專業「機械工程系」畢業，亦為他未來的發展鋪下了更廣闊的道路。

亨仔在IG限時動態貼出一張大廈頂的俯瞰照，令人擔心他是否要做傻事。（IG@hangjai0305）