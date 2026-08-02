愛回家丨周嘉洛林凱恩世紀之吻後假結婚　同床對視放閃甜爆網民

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》確定於8月7日大結局，劇中多對CP的最終去向掀起熱話。當中最令粉絲意難平的「金城安」周嘉洛與「Bonnie」林凱恩，繼早前久違重現「世紀之吻」後，近日劇情更加瘋狂派糖，兩人上演假結婚兼同床共枕，甜度爆燈。



安仔教堂搶婚。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

教堂搶婚觸發意外之吻。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

假新婚同床共枕花式放閃甜度破表

為挽救蔥頭與熊家免遭陷害，安仔與Bonnie於吳旺達意外結為合法夫婦，被迫展開為期兩星期的「假新婚生活」。為了避開監視，兩人不但上演十指緊扣、花式餵食，更著上婚紗西裝大拍婚照，畫面甜度破表。

一杯嘢兩份飲。（YouTube@TVB (official)）

十指緊扣。（YouTube@TVB (official)）

重溫初吻。（YouTube@TVB (official)）

拍婚紗照。（YouTube@TVB (official)）

其後兩人更擠在同一張床上，為打發尷尬瘋狂找話題，雙方順勢聊起「如果我哋結婚」的假設。在閒聊期間，兩人才驚喜發現彼此竟有著高度同步的婚姻幻想——原來雙方都曾想過要在「島大」拍攝婚紗照與擺酒，甚至連過幾年後一起生BB的溫馨畫面都曾在各自腦海中出現過。這場同床談心的床戲不僅甜到漏油，更瞬間喚起萬千劇迷對當年「大學線」安Bon熱戀時的美好回憶。

兩人同床近距離對視。（YouTube@TVB (official)）

兩人曾幻想婚後生活。（YouTube@TVB (official)）

幻想在結緣之地島大行禮結婚。（YouTube@TVB (official)）

好sweet~（YouTube@TVB (official)）

希望婚後生個囡囡。（YouTube@TVB (official)）

對望眼神極寵溺網民激讚甜到漏油

在這場床戲之中，安仔近距離凝望Bonnie時心如鹿撞，眼神無比寵溺，彷彿被喚醒了沉睡的愛火。畫面甜度爆表，連劇中「龔燁」張景淳都現身留言：「金城安同Bonnie床上Talk嗰part好sweet。」大批網民紛紛群起高呼「圓夢」，更有粉絲力讚：「編劇100分，明明已經分咗手咁耐，都仲可以度到咁嘅橋撮合佢哋，勁Sweet」、「今集超甜」。甚至有忠粉揚言：「如果最後金城安同Bonnie唔一齊，我呢世都唔會再睇TVB。」亦有理性派劇迷認為：「而家咁已經足夠。」

好sweet~（IG@iris_lammm）

好sweet~（IG@iris_lammm）

世紀之吻再加碼放閃觀眾極期待結局

早前安仔於教堂搶婚上演相隔多時的「世紀之吻」，已經甜翻一眾劇迷，沒想到今次更「加碼」連環放閃。由拍婚照、十指緊扣到同床近距離深情對望，每一幕都糖分超標，令大家重溫昔日最純粹的「安Bon愛」。隨著劇集即將畫上句號，究竟安仔與Bonnie最終能否破鏡重圓、給粉絲一個圓滿交代？不少觀眾都非常期待接下來的大結局。