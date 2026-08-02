潘芳芳20歲兒子近照曝光　曾為迪士尼配音拒入行直言：你哋咁窮！

撰文：河伯
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現年64歲的資深藝人潘芳芳，2006年以43歲高齡誕下愛兒陳健御（Queston），多年來兼顧演藝事業與家庭，生活相當低調。前《流行都市》主持章志文四年前離巢TVB後舉家移民加拿大，日前他在社交媒體大晒與潘芳芳在多倫多相聚的合照，更意外讓Queston的近照曝光！

潘芳芳多倫多重遇章志文 。（IG@alubee）

昔日拍檔多倫多重聚

章志文在帖文中表示，與潘芳芳上一次見面已是多年前在TVB節目《流行都市》的錄影廠，今次能在多倫多相聚格外開心。相中所見，64歲的潘芳芳打扮樸素但精神抖擻，凍齡模樣獲網民大讚，而最吸睛的莫過於其兒子Queston，當年章志文認識他時仍是中學生，轉眼間已升讀大學二年級。近照中的Queston身材高大、五官極之精緻斯文，更完美承襲父母的靚聲基因，12歲時曾為迪士尼動畫《玩轉極樂園》主角米高配音，如今暴風式成長為帥氣型男！

昔日拍檔多倫多重聚。（IG@alubee）

兒子拒入行寧讀工商管理

雖然有父母的強大演藝基因護航，但Queston早已表明無意闖蕩娛樂圈，目前在加拿大攻讀工商管理學。談及兒子拒絕入行的原因，潘芳芳曾笑揭一段令人哭笑不得的母子對話：「佢話『你哋咁窮』，佢揀讀工商管理。」率直又搞笑的回應展現出超強幽默感，母子倆的溫馨互動亦羨煞旁人。

20歲兒子越大越俊朗。（IG@alubee）
兒子拒入行寧讀工商管理。（IG@alubee）
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