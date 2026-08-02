周汶錡一家四口法國度假曬幸福　兩混血囝囝九頭身逆天長腿超搶鏡

現年52歲的名模周汶錡（Kathy），自2012年與法籍富商老公Julien Lepeu拉埋天窗後，先後誕下兩名混血兒子——11歲大仔雷棨宇（Jacques）及9歲細仔雷棨博（Avner），一家四口幸福滿瀉。近日周汶錡帶同全家飛赴法國科西嘉島（Corsica）享受悠長假期，並在社交媒體大曬多張溫馨靚相。當中兩位混血囝囝的超驚人身形比例，旋即引爆網民熱議！

周汶錡一家四口法國度假。（IG@kathychow520）

兩子五官精緻自帶模特兒氣場

相中所見，兩兄弟完美遺傳了父母的強大基因，五官精緻立體之餘，更自帶深邃電眼。最令網民震撼的是，年僅11歲與9歲的兩兄弟居然已擁有極致的「九頭身」身形比例，一雙長腿筆直修長，完全「子承母業」盡得名模媽媽的長腿真傳！兩人在鏡頭前不時擺出自信Pose，小小年紀已散發出超強名模氣場，被網民們看好日後絕對能進軍模界！

周汶錡。（IG@kathychow520）

遺傳名模媽媽優良基因。（IG@kathychow520）

法籍老公做廿四孝爸爸

除了囝囝的超強基因搶鏡外，法籍老公Julien亦全程充當「廿四孝好爸爸」，放下工作陪伴家人，與兩子打成一片盡顯溫馨父愛。而身為兩子之母的周汶錡保養功力同樣驚人，換上夏日度假裝依然身材纖瘦爆燈、狀態大勇，與老公深情合照猶如熱戀中的情侶，令人羨慕不已。

法籍老公做廿四孝爸爸。（IG@kathychow520）

盡顯溫馨父愛。（IG@kathychow520）

網民洗版讚神仙顏值

這張高顏值全家福隨即掀起網民洗版式關注，不少網民紛紛感嘆兩兄弟年紀輕輕已展現出「最強基因家族」的震撼氣場，亦有大批粉絲留言直呼：「一家人都擁有神仙顏值！」、「兩兄弟對腳長得太誇張了吧！」再次印證周汶錡一家的強大基因無人能及。

獲讚最強基因家族。（IG@kathychow520）