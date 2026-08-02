成龍佘詩曼洪金寶齊賀豪門婚宴　譚詠麟曾志偉歡聚星光媲美頒獎禮

近日一場低調卻極致奢華的豪門世紀婚禮震撼全城，現場筵開數十席，璀璨水晶吊燈與巨型花藝佈置極盡奢華，更集齊多位影視巨星及樂壇天王親臨到賀，場面之大堪比金像獎頒獎禮。資深藝人賈思樂亦獲邀為座上客，並在社交媒體大晒現場合照，留言熱烈祝賀一對新人Andrea與Matthew。他除了感謝主人家的盛情邀請，更興奮大讚當晚星光璀璨、氣氛極之精彩爆燈！

現場星光熠熠。（IG@jefferyyau）

資深藝人賈思樂亦獲邀為座上客。（IG@louiecastro1818）

成龍文青Look現身滿場飛

72歲的國際巨星成龍當晚戴著文青眼鏡，以白色半高領衫搭配淺色中式套裝亮相，精神奕奕，臉上掛著慈祥笑容。他毫無明星架子滿場飛，與賓客開心合影，成為全場最受歡迎的「集郵對象」。

成龍文青Look。（IG@jefferyyau）

成龍大哥成為全場最受歡迎的「集郵對象」。（IG@dr_maret_lee）

「三哥」苗僑偉驚喜現身

「校長」譚詠麟狀態大勇，以白襯衫打領帶配格子西裝外套，盡顯英倫紳士風範；鍾鎮濤則以一頭濃密黑髮配黑框眼鏡、全黑西裝示人，身形挺拔且皮膚緊緻。二人與成龍同框時展現燦爛笑容，老友聚首份外興奮！大合照中更驚喜捕捉到站在鍾鎮濤身旁的「三哥」苗僑偉，他對著鏡頭擺出逗趣表情，與賈思樂等老友打成一片。

賈思樂與洪金寶、高麗虹合照。（IG@louiecastro1818）

型佬同框。（IG@louiecastro1818）

三哥與元彪亦有到場。（IG@louiecastro1818）

曾志偉陳百祥舉杯掀高潮

場內另一焦點是曾志偉與陳百祥的敬酒環節。曾志偉以深灰色馬甲配襯衫領帶盛裝赴會，陳百祥則以黑衫配白色圖案外套搶眼登場，兩人與一眾賓客舉杯暢飲，將全場氣氛推向高峰！而視后佘詩曼則以標誌性短髮及全黑晚裝赴宴，心情大好的她玩得極之盡興，更疑似飲到面紅紅，親暱地摟著溥儀眼鏡創始人邱子傑及其太太邱李茂琪合照，盡顯深厚交情。

曾志偉陳百祥舉杯掀高潮。（IG@dr_maret_lee）