張柏芝為大仔慶十九歲生日　相擁重溫Lucas童年告白語音極致催淚

現年46歲的張柏芝與謝霆鋒婚後育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），婚姻維持5年後結束。2018年她再無預警宣布誕下第三胎兒子張禮承（Marcus），生父身份至今成謎，但完全無阻她獨力悉心照顧三個寶貝囝囝。近日大仔Lucas迎來19歲生日，張柏芝特別在社交媒體大晒溫馨慶生短片，母子倆的超甜蜜互動瞬間融化大批網網民！



張柏芝為大仔Lucas慶生。（微博@張柏芝）

張柏芝低調全副武裝慶生

片中所見，張柏芝雖然低調以黑T恤、黑帽、黑超加口罩全副武裝遮面，但依然難掩歡喜之情。而身旁的Lucas頭戴迷彩鴨舌帽配棕色T恤，五官俊朗、身材高大挺拔，早已擺脫青澀暴風成長為帥氣型男！二人並肩而坐舉杯碰杯，大仔更忍不住主動緊緊摟抱張柏芝，畫面更配上Lucas童年時的語音：「我想去擁抱你」，張柏芝反問「為什麼？」當時只有幾歲的Lucas奶音回答：「因為我愛你。」昔日天真童言與如今高大型男的擁抱畫面重疊，溫情指數直接爆燈，場面超催淚！

二人並肩而坐舉杯碰杯。（微博@張柏芝）

大仔忍不住主動緊緊摟抱張柏芝。（微博@張柏芝）

粉絲團發文感嘆大個仔

栢芝以簡單一句「Happy birthday my boy!」送上祝福，張栢芝官方粉絲團亦發文感嘆：「那個2歲就會保護張栢芝的小朋友，今天19歲了！大個仔啦～祝我們的大暖男Lucas 19周歲生日快樂。」帖文一出，網民紛紛湧入留言區送上生日祝福，齊心祝賀這位由細睇到大的星二代邁向二字頭。