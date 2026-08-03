劉穎鏇遭劉父踢爆港姐面試前一度縮沙　揭劉母獨留美國不返港真相

無綫節目《家傳之「保」2》最新一集邀請到2016港姐亞軍劉穎鏇（Tiffany）與其父親Sam擔任嘉賓。父女倆在節目中坦誠相對、溫情剖白，Tiffany不僅首度公開當年參加港姐面試時鮮為知曉的心路歷程，更親自揭開了母親至今無法由美回港陪伴家人的深層原因。



《家傳之「保」2》邀請到劉穎鏇（Tiffany）與其父親Sam擔任嘉賓。（IG@itstiffanylau）

父親踢爆劉穎鏇港姐面試前一度縮沙

這天Tiffany特別帶身為專業髮型師的Sam來到髮型屋，為父親洗頭兼染髮。事後Sam從專業視角嚴格給出70分，但轉眼以父親的心情感性評價：「如果是爸爸角度，那絕對遠超滿分，我給110分！」Tiffany坦言雖然自己平時看似自信，但在關鍵時刻依然非常依賴父母的支持。她回憶道：「當年我去溫哥華參加香港小姐面試時……」話沒說完，Sam便搶著接話：「那次車都開到目的地停車場了，你居然死都不肯下車！」Tiffany聽完笑著承認：「我不只不下車，還直接跟你說『我們還是回家吧』。」

父親踢爆劉穎鏇港姐面試前一度縮沙。（節目截圖）

面對女兒在臨門一腳時臨陣退縮，Sam當時堅決不許她放棄並開導她：「那時我告訴她，既然已經決定要做了，就必須勇敢邁出第一步，就算真的不行，對自己也有個交代。」有了父親這番話，Tiffany最終才鼓起勇氣走進面試現場。

父親踢爆劉穎鏇港姐面試前一度縮沙。（節目截圖）

劉穎鏇為父母親製手錶

除了化身「洗頭妹」親自服侍父親外，Tiffany還貼心地當起司機，載著爸爸兜風、品嚐道地的牛腩麵，更送上了一份超有心意的親手手作手錶。這隻手錶的表盤上特別刻有「S、M、T」三個英文字母，分別代表父親Sam、母親Margaret以及她Tiffany自己，將一家三口的名字緊緊刻在一起。這份獨一無二的禮物讓Sam相當感動，直言這隻手錶就是家裡的「家傳之寶」，未來一定要一代一代傳承下去。

劉穎鏇為父母親製手錶。（節目截圖）

劉父首度公開妻子獨留美國真相

隨後，Sam與遠在美國的妻子連線視訊。談到女兒，Sam直言Tiffany完美承襲了妻子的孝順，說著說著便忍不住哽咽落淚，道出了妻子未能一同返港照顧女兒的背後真相：「你父親在療養院住了七年，如今你母親也在療養院待了六年，你每天都去探望他們，我們的女兒就跟你一樣，心裡滿滿都是對我們的愛。」看著父親落淚，一旁的Tiffany也紅了眼眶。她坦言因為平時拍戲工作太忙，能陪伴父親的時間實在太少，對於母親只能獨留美國更是無比愧疚。

劉穎鏇父親揭母親不返港真相。（節目截圖）

劉穎鏇自爆靠張振朗翻譯劇本速記入腦

此外，節目組還特別邀來視帝張振朗與Tiffany一起練拳。兩人過去在劇集《奪命提示》中組成「最強 CP」。Tiffany透露聽張振朗每次幫她「翻譯」劇本時，內容反而讓她更容易理解，記劇本甚至快到過目不忘。一旁的劉爸爸聽了也笑著認同，直誇張振朗這種翻譯方式簡直是讓女兒記台詞達到「事半功倍」的效果！張振朗更透露Tiffany性格極其堅強，私下練習或拍戲受過無數次傷，卻「連一次眼淚都沒流過」。