川口春奈宣佈結婚已懷孕　與世界盃日本隊長板倉滉密戀一年成正果

有著「令和廣告女王」之稱31歲的日本女星川口春奈，7月19日才被日媒爆出，與這屆（2026）世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉低調密戀一年，兩人將準備結婚。沒想到事隔近2周，兩人就發出聲明，宣布已登記結婚，且川口春奈已懷孕，可說是雙喜臨門。



川口春奈在聲明開頭寫下：「一直以來支持我們的各位。」接著正式宣布：「這次，我們坂倉與川口春奈想向大家報告，我們已經結婚了。」除了升格人妻外，她也驚喜透露：「另外，我的肚子裡也有了我們的寶寶。」證實即將迎來新生命。

川口春奈宣布與2026世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉已登記結婚，且已懷孕。（IG@haruna_kawaguchi_official）

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談及未來生活，川口春奈表示，希望寶寶能夠平安出生，也期待能與另一半平靜、安穩地度過每一天。她更甜蜜寫道，未來將會彼此扶持，打造一個充滿笑容、幸福美滿的家庭，字句間洋溢著對婚姻與新生命的期待。最後也向一路以來支持她的粉絲喊話，希望大家未來能繼續給予關心與支持。

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