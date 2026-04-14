新木優子、中島裕翔「螢幕情侶」成正果！超高顏值組合官宣已結婚
撰文：豬豬樂園公眾號
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STARTO ENTERTAINMENT 於4月11日通過官網等渠道正式宣佈：演員中島裕翔（32歲）與女演員新木優子（32歲）已登記結婚。
二人交往關係此前已於去年年底被部分周刊雜誌報道。
新木優子、中島裕翔常演情侶：
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中島裕翔通過個人粉絲俱樂部及官網發布結婚聲明，寫道：
非常抱歉在此報告一件私事——我將與演員新木優子小姐步入婚姻。今後，我們願始終心懷敬意、珍視彼此心意，攜手同行。
並進一步表示：「今後我也將始終心懷感恩，以不負各位支持的姿態持續精進。懇請各位今後一如既往地給予指導與鞭策。」
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新木優子也通過所屬事務所官網發表聲明：
此次有一件私事向大家匯報——我迎來了人生嶄新的篇章。自10歲加入事務所以來，承蒙無數珍貴緣分眷顧，才得以一直保有自我、踏實從事所愛的工作，對此我深懷感激。雖仍有許多不足，但我願始終秉持謙遜之心，懷着對每一份緣分、每一天支持的感恩，堅定前行。
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