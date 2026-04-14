新木優子、中島裕翔「螢幕情侶」成正果！超高顏值組合官宣已結婚

此次有一件私事向大家匯報——我迎來了人生嶄新的篇章。自10歲加入事務所以來，承蒙無數珍貴緣分眷顧，才得以一直保有自我、踏實從事所愛的工作，對此我深懷感激。雖仍有許多不足，但我願始終秉持謙遜之心，懷着對每一份緣分、每一天支持的感恩，堅定前行。