內田有紀柏原崇爆「秘密結婚」！她低調登記改姓　16年戀愛成正果

日本演藝圈再傳震撼喜訊！50歲的女星內田有紀（Yuki Uchida）被爆已與長跑多年、小一歲的柏原崇（Takashi Kashiwabara）低調再婚。



消息指出，兩人於2025年底展開人生新階段，內田有紀在離開合作多年的經紀公司後，轉而加入由柏原崇擔任代表的事務所，兩人也幾乎在同一時間完婚，但對外相當低調，幾乎未主動告知過去的工作夥伴，直到近日才曝光。

內田有紀和柏原崇低調戀愛多年。（X@huyusorayukino）

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根據日媒《女性自身》報道，該公司登記資料顯示，原登記為「業務執行社員 內田有紀」的名稱，已於3月24日變更為「業務執行社員 柏原有紀」，被外界視為兩人已再婚的重要佐證。對於相關傳聞，事務所則以柏原崇名義回應，表示此事屬於私人領域，不便對外發表評論，態度相當低調。

內田有紀17歲以日劇《是誰偷走我的心》出道，之後陸續演出《一個屋檐下》《花樣男子》等作品，在電影、電視劇及廣告領域持續活躍。2002年，她曾與男星吉岡秀隆（Hidetaka Yoshioka）結婚，一度淡出演藝圈，但婚姻僅維持約兩年便告終。2006年復出後，她憑藉《Doctor-X：派遣女醫X》再度翻紅，近年更因凍齡外貌被封為「奇蹟的50歲」，廣告邀約不斷。柏原崇則跟女星畑野浩子（Hiroko Hatano）於2004年結婚，但婚姻僅維持兩年。

她和柏原崇的緣分始於兩人在1995年拍攝廣告時相識，有知情人士透露，當時內田有紀就對柏原崇抱有好感，但因顧慮「太帥的男人容易劈腿」，沒有進一步交往。直到2001年再度合作拍戲，雙方從朋友關係逐漸升温，2010年前後正式交往，展開長達15年的愛情長跑。

後來柏原崇淡出演藝圈，轉而成為內田有紀的經紀人，長年陪伴在側，過去多次被拍到他出現在拍攝現場，負責接送與照料內田有紀的生活，兩人的關係早已形同家人。據了解，柏原崇所經營的公司原設於山梨縣，2022年遷至東京，內田有紀2023年12月正式加入，成為業務執行社員。

此外，內田有紀1月透過官方網站宣佈，正式加入過去以業務委託形式合作的經紀公司。外界普遍解讀，此舉象徵她在演藝事業與人生規劃上的重大轉折。據了解，她在迎來50歲後開始思考未來工作節奏與人生方向，決定以更自主的方式面對演藝事業，也為後續人生鋪路。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】