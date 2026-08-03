李蕙敏破婚變傳聞澄清婚姻正常　寶珮如還原掌摑事件向梁雍婷致歉

李蕙敏（Amanda）於2013年與英籍商人Serge Micallef結婚，並領養小男孩Michael，過著低調而幸福的生活。早前曾有報道指李蕙敏的社交平台鮮有出現老公身影，就連舊有合照都被刪走，有傳媒更稱拍得她與一名中性打扮的外籍女性密友態度親暱，一起出入夜店，因而懷疑李蕙敏婚姻出現問題。

李蕙敏早前遭指疑似婚變。（IG@amandaleewaiman）

李蕙敏澄清「婚變」傳聞

近日，譚耀文、李蕙敏與寶珮如等人現身九龍塘，為電影《我們不是甚麼》作終極謝票。面對早前網上的婚變傳聞，李蕙敏對此親自澄清目前的婚姻狀況「非常正常」，並感謝大家的關心。李蕙敏笑言自己本來就不習慣在社交網路上放閃曬恩愛，更幽默表示：「我平時就很少發文，看到這新聞真的覺得好好笑！」她坦言對這類傳聞早已看開，請粉絲不用擔心。除此以外李蕙敏亦分享了自己的生活近況，最近除了忙於拍攝新戲，還要專心照顧小朋友，下班之後還要陪孩子跳彈床。一旁的譚耀文聽聞後大讚她是個好媽媽，還搞笑說很擔心她的腰骨。

李蕙敏澄清「婚變」傳聞。（IG@amandaleewaiman）

寶珮如還原掌摑事件向梁雍婷致歉

另一方面，寶珮如先前在訪談中提及拍攝電影《藍天白雲》時曾「遭巴掌重擊」，意外引發網友熱議，並將矛頭指向同劇演員梁雍婷。對此，寶珮如親自出面澄清，表示當時大家都是為了趕進度、配合工作，拍戲過程難免有誤會或閃失。她解釋是自己當時忘記臉部曾植入鈦金屬片、禁不起撞擊，事發後現場人員才十分驚慌。寶珮如強調自己並未將此事放在心上，只是受訪時順口提及，沒想到網民反應會如此劇烈，對於梁雍婷感到相當抱歉。她也表示，歷經這次經驗後，未來拍戲會盡量避免打戲，或者在事前更坦誠地與導演充分溝通。