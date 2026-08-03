綜藝男星「純情男」人設全崩！　遭前女友指控嫖娼兼家暴掐頸

內地熱門戀愛真人秀《心動的信號6》人氣男嘉賓王塏智，螢幕前憑藉溫柔靠譜的「純情男」形象圈粉無數。近日卻遭其前女友齊昕苒於社交平台發表圖文及聊天記錄爆料！控訴其私生活極度混亂，不僅涉嫌嫖娼、濫交，更曾在爭執中對女方動手家暴。目前王塏智已報警指控女方誹謗，而齊昕苒則強硬表示手握鐵證並表示「絕不退縮」

《心動的信號6》男嘉賓王塏智。（節目截圖）

齊昕苒爆分手原因係前男友嫖娼

齊昕苒直接在社交平台留言區痛斥前男友並爆出二人分手的原因：「因為他嫖娼！」並指男方私下「比誰都玩得花」，曾與多個女性發生過關係，私生活混亂至極。據公開的多張聊天記錄截圖顯示，王塏智私底下的言行與螢幕前大相徑庭。聊天對話中，男方曾多次與朋友大談性交易細節。面對前女友的嫖娼指控，王塏智在私下溝通中僅承認去過洗腳店，但辯稱「洗腳店就是去按摩，頂多是用手摸一摸」，未正面承認存在實質性交易。

《心動的信號6》人氣男嘉賓王塏智遭前女友指控私生活混亂。（網上圖片）

齊昕苒爆分手原因係前男友嫖娼。（網上圖片）

齊昕苒指控王塏智對其進行肢體暴力

除了私生活混亂之外，齊昕苒更指控王塏智存在嚴重的家暴與情緒失控問題。女方透露，在兩人發生爭執期間，王塏智曾對其進行肢體暴力。從雙方對話截圖可見，男方承認了自己的情緒過激，並向女方道歉，更試圖以自殘和承諾來挽回感情。分手後，男方不僅向女方追討過往贈送的禮物，甚至連女方為其製作影片的剪輯費用都拖欠不付。

齊昕苒指控王塏智對其進行肢體暴力。（網上圖片）