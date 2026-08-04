滕麗名林淑敏傳不和　董敬文護航：起碼對我真誠

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴不少香港人渡過無數夜晚，劇中角色深入民心，戲裡戲外的互動亦經常成為網民茶餘飯後的焦點。然而，近日網傳劇中「大小姐」林淑敏與「熊尚善」 滕麗名疑似爆出不和！有眼尖網民發現，滕麗名的個人IG竟已取消追蹤林淑敏，令二人關係破裂的傳聞迅速發酵。

無獨有偶，早前離開《愛·回家》劇組的「細龍生」鄭世豪，亦突然在社交平台發文直言「假到黐線」，令這場不和風波更添神秘色彩。

TVB長壽處境劇《愛•回家之開心速遞》播出近十年，下個月終於迎來大結局，但近日竟爆出林淑敏、滕麗名不和，劇組煞科當日「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「龍力蓮」林淑敏一齊受訪，片段中滕麗名幾乎全程背對林淑敏，更表示不懷念與對方鬥嘴。（劇照）

被問林淑敏滕麗名關係 董敬文：真係唔清楚

昨晚（3/8）董敬文出席無綫新劇《夫妻的博弈》的「齊齊睇首播」活動。被問到近期大小姐林淑敏與滕麗名的不和傳聞，以及滕麗名IG Unfollow對方的舉動時，董敬文坦言自己並不了解內情：「我真係唔清楚，因為我唔係同佢哋好深入咁相處，我真係唔清楚，同埋我其實同佢哋冇咩交集。」

問到私下有否聽聞風聲，或察覺二人有異樣時，董敬文表示自己平時與她們接觸機會不多：「好少，我係間中見到面，大家同事見到面都會打招呼。之後再喺自己角色入面，都冇咩特別，咩風聲我都冇理呀。」

鄭世豪指「好假」？董敬文護航：林淑敏對我都幾真誠

對於外界指大小姐林淑敏為人「好假」，甚至有離巢演員發言抽水，董敬文則為對方說好話，指自己在合作期間感受到的都是真誠與禮貌：「我睇法係，起碼喺我角度，佢對我都幾真誠嘅。所以我就唔可以comment啲咩嘢。因為我入公司咁耐，基本上都識佢咁耐，我都覺得佢個人都幾好呀，所以我都冇啲負面感覺。」

董敬文表示與林淑敏相處和睦。（吳子生攝）