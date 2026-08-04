江希文自爆靠律師信與前度溝通誤導女兒　現任男友教畫畫成功融雪

藝人江希文（Liz）接受新城廣播節目《可連天下父母心》主持鍾凱盈（車仔）及汀汀的訪問，大談為人母的喜與愁。久未在幕前露面的她，今次破例分享與13歲女兒Natalie的相處點滴，更自爆與前男友一直透過律師溝通，令女兒一度誤以為這是正常的相處模式。



江希文（Liz）。（公關提供）

分手後靠律師信溝通影響女兒價值觀

Liz在節目中透露，她於女兒一歲時已與伴侶分開，由於從小已習慣父母分開生活，故未有特意向女兒解釋分開的原因。不過她坦言，以為不在女兒面前吵架便不會傷害到她，但原來大錯特錯。她表示，由於她與前度多年來從不直接對話，所有事情均透過律師書信來往處理，女兒在這樣的環境下長大，漸漸形成了扭曲的溝通觀念：「佢久而久之覺得同人嘅溝通係好冷漠，覺得唔正確就要寫信去表達或者爭辯，以為呢個先係溝通方式。」

江希文（Liz）在節目中大談為人母的喜與愁。（公關提供）

Liz續指，現在要重新教導女兒，讓她明白很多事情其實「可以有得傾」：「我要話畀佢聽好多嘢係可以傾嘅，就算你同對方嘅意見唔啱都可以有偈傾嘅。」她承認過往的處理方式並非最理想，但作為媽媽，她正在努力修正女兒對人際溝通的認知。

女兒7歲起現「青春期」 嫌棄媽媽打扮

談及女兒踏入青春期，Liz指女兒從小已極具主見，約7歲時開始拒絕穿她購買的衣服：「突然之間佢話唔鍾意粉紅色，要黑色，全部唔要。我話特登買畀你，好貴呀，點解唔著？佢竟然話『我都冇叫你買畀我』，嗰下真係好傷心。」從此她學乖，買衫必定帶女兒一同挑選。她又笑言曾被女兒批評衣着：「之前時裝店出咗好多cap帽，我戴之後佢話『媽咪你唔好扮後生，好唔襯你』，叫我着返嗰啲返工嘅衫。」主持車仔即安慰指連陳慧琳也被兒子嫌棄，Liz聞言即時釋懷。

藝人江希文（Liz）接受新城廣播節目《可連天下父母心》主持鍾凱盈（車仔）及汀汀的訪問。（公關提供）

與男友Herbert相識30年靠畫畫冧掂女兒

Liz透露現任男友陳維明（Herbert）是她理工大學讀時裝設計的師兄，二人相識逾30年，數年前重遇後才發展戀情。她指Herbert非常識做，初次見面已投女兒所好送禮，又教她用iPad畫數碼畫，成功打開話題。

Liz分享與男友Herbert相識30年 靠畫畫冧掂女兒。（公關提供）

Liz又表示，女兒從小沒有父親陪伴玩耍，但Herbert很懂得跟小朋友玩：「第一次見到Herbert好識同佢玩，我覺得好開心好感動。」當時Herbert更向她表示，感覺到女兒「好缺乏父愛」，令他也很想哭。Liz坦言，女兒一直很渴望有一個像爸爸的男人跟她一起玩，這方面Herbert完全捕捉到她的需要。

Herbert陪女兒玩填補父愛

此外，Liz又表示二人還有另一個共通點——畫畫。她指女兒本身喜歡畫畫，而Herbert畫功也很厲害，他教會女兒用iPad以數碼方式繪畫，又教她使用不同應用程式，女兒四年來一直跟着他學數碼畫作。兩人更一起交流動漫、畫公仔，這個興趣是她無法提供給女兒的。她回憶有一次Herbert示範畫水彩畫時，女兒全程好專心地望著，我覺得很神奇。

Herbert陪女兒玩填補父愛 。（IG@liz_ketolife）

爆發衝突後制定「家規」維護關係

不過Liz坦言二人也曾「炒大鑊」，因Natalie無禮貌Herbert而忍不住責罵，令女兒極為不滿。後來Liz制定「家規」：「如果覺得我女有咩唔好，唔好直接話佢，同我講等我話佢，否則你哋關係會好差。」她解釋，無論Herbert多適合也好，女兒始終不會服他，因為女兒心底裏始終覺得：「佢都唔係我老竇，點解我要聽佢話？」

Liz與女兒曾因Herbert「炒大鑊」 制定家規。（IG@liz_ketolife）

女兒支持復出樂壇

Liz表示，Natalie近年愛上彈結他及聽搖滾樂，更會聽她當年的唱片：「佢同我講『媽咪我覺得你應該做返音樂』，又問我點解唔繼續寫歌。」雖然Liz自嘲年紀大已沒火，但仍感欣慰。被問到最想女兒擁有甚麼特質，她說：「想佢清楚自己想要咩，夠膽做自己鍾意嘅事。佢成日驚人哋點睇佢，我要鼓勵佢唔好怕批評，其實冇人會理你，點樣都可以㗎！」