花開錦繡劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《花開錦繡》陸劇，改編自同名小説。有南鎮作為編劇，鄧科為執導，由丁禹兮、鄧恩熙領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《花開錦繡》電視劇情大綱

世家閨秀傅庭筠出身華陰傅氏，一生早已被家族安排，婚事淪為攀附權貴的籌碼。就在議親關鍵時刻，她遭人精心設局，被誣陷與人有私情，醜聞傳遍鄉里。傅家為保全門第聲名，不惜捨棄她，令她陷入死局。走投無路之際，她偶遇草莽出身、游走於灰色地帶的私鹽販趙凌。傅庭筠冒險向趙凌求助，兩人達成協議，結伴一同踏上逃亡之路。一路從中原輾轉前往西北，沿路躲避仇家追殺、應對飢荒與流寇，歷盡艱險。

旅途之間，二人從互相提防的合作夥伴，慢慢變成生死相依的知己。機緣之下，他們查獲地方鹽官貪腐的證據，獲微服出巡的太子賞識。傅庭筠以假未婚妻的身份輔佐趙凌，助他立足朝堂。與此同時，傅庭筠從未放棄追查當年誣陷案的真相，層層剝開家族內鬥與官場勾結的陰謀。兩人攜手與各方惡勢力周旋，最終洗清傅庭筠身上多年冤屈，揪出幕後始作俑者。二人衝破世俗偏見終成眷屬，在動盪時局之中守住彼此，開展屬於他們的錦繡人生。

《花開錦繡》電視劇海報（花开锦绣官微@Weibo）

《花開錦繡》播出更新時間｜最新追劇日曆

《花開錦繡》電視劇幾時播?《花開錦繡》於8月9日播放，一共有36集，由騰訊視頻播放。會員每日18點更新，首日12點更新3集，SVIP搶先看1集。 8月11日起，東方衛視番茄台 每晚19:30播出。

《花開錦繡》播出更新時間｜最新追劇日曆（花开锦绣官微@Weibo）

《花開錦繡》演員關係圖

《花開錦繡》演員關係圖（花开锦绣官微@Weibo）

《花開錦繡》演員

丁禹兮 飾 趙凌

丁禹兮 飾 趙凌（花开锦绣官微@Weibo）

鄧恩熙 飾 傅庭筠