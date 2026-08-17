花開錦繡線上看劇情｜最新更新時間/追劇日曆+演員關係圖+簡介

《花開錦繡》陸劇，改編自同名小說。有南鎮作為編劇，鄧科為執導，由丁禹兮、鄧恩熙領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《花開錦繡》電視劇情大綱

世家閨秀傅庭筠出身華陰傅氏，一生早已被家族安排，婚事淪為攀附權貴的籌碼。就在議親關鍵時刻，她遭人精心設局，被誣陷與人有私情，醜聞傳遍鄉里。傅家為保全門第聲名，不惜捨棄她，令她陷入死局。走投無路之際，她偶遇草莽出身、遊走於灰色地帶的私鹽販趙凌。傅庭筠冒險向趙凌求助，兩人達成協議，結伴一同踏上逃亡之路。一路從中原輾轉前往西北，沿路躲避仇家追殺、應對饑荒與流寇，歷盡艱險。

旅途之間，二人從互相提防的合作伙伴，慢慢變成生死相依的知己。機緣之下，他們查獲地方鹽官貪腐的證據，獲微服出巡的太子賞識。傅庭筠以假未婚妻的身份輔佐趙凌，助他立足朝堂。與此同時，傅庭筠從未放棄追查當年誣陷案的真相，層層剝開家族內鬥與官場勾結的陰謀。兩人攜手與各方惡勢力周旋，最終洗清傅庭筠身上多年冤屈，揪出幕後始作俑者。二人衝破世俗偏見終成眷屬，在動盪時局之中守住彼此，開展屬於他們的錦繡人生。

《花開錦繡》電視劇海報（花開錦繡官微@Weibo）

《花開錦繡》分集劇情

《花開錦繡》1-5集分集劇情

第1集：圍繞着貞節牌坊帶來的名利傾軋，傅家為給九小姐傅庭芸謀求與永寧府俞家的上等婚事，不惜在花神節用絹絲作花、撒鹽成雪迎候俞夫人。內閣之中的傅左氏為讓弟弟左俊傑強娶傅庭芸，暗中派人在傅庭芸衣物中夾帶春宮圖試圖污其名節。心智睿智的傅庭芸察覺陰謀後，當即打破單人主祭的慣例，將簪花分給包括大儒之女範雅客在內的十二位女子，眾人同心協力藏匿惡圖，一舉化解危機。然而俞夫人看穿了傅家揮霍無度、落日黃昏的頹勢，不僅未中意傅庭芸，反而將定情手鐲贈予範雅客，使傅家攀附權貴的算計落空。

因撒鹽成雪引發鹽價暴漲並招致朝廷調查，知縣傅大老爺急於抓捕私販「九尾蛟」立功。真正的九尾蛟趙凌在與同行楊玉成打鬥時引來官兵，他隨機應變假稱自己是巡鹽御史之子，反手舉報楊玉成並獻上私鹽，順利成為傅府的座上賓。傅家急於求成，欲將傅庭芸許配給這位「官二代」。即便俞夫人當場點破趙凌已有妻室的謊言，趙凌亦藉口妻兒夭折矇混過關，傅家依然利慾薰心篤信不疑。警惕的傅庭芸與範雅客察覺異樣，遂託傅七少爺以借信疏通科舉為由試探趙凌底細，一場圍繞身份與利益的暗博悄然拉開序幕。

第2集：傅七少爺痛毆求卦強娶的左俊傑後與趙凌結交，傅庭芸卻通過細節推斷出趙凌正是私鹽販子九尾蛟。她聯合鹽商馮老四設局圍捕，趙凌僥倖脱身並在傅府留字諷刺，傅庭芸果斷報官懸賞一萬兩緝拿趙凌。逃亡中趙凌遭遇兄弟金元寶下毒背叛，他狠辣斬斷叛徒一臂並立誓必從傅家取回萬兩白銀。與此同時，傅府內部因牌坊與婚事徹底失控，瘋魔的傅左氏執意要讓弟弟娶傅庭芸以熬出新牌坊，遭傅五太太強烈反對。適逢俞夫人登門為兒子俞敬修提親，傅老夫人當即放棄第四塊牌坊，將傅左氏鎖入祠堂自生自滅。

傅庭芸前往祠堂探視，得知傅左氏當年也是被老夫人用前程誘騙留下的犧牲品。嫉恨交加的傅左氏拔簪行兇，範雅客挺身擋傷，卻因水仙花贈送受阻而心生自卑與隔閡。另一邊，俞敬修雖對水仙花獨鍾，俞夫人卻嚴詞斬斷範雅客的情絲，敲定與傅家的婚事。正當兩家準備議親之際，滿腔仇恨的趙凌竟深夜潛入閨房，用匕首死死抵住正欲換衣的傅庭芸。侍女跪地求饒切勿毀了姑娘一生，而趙凌的突然闖入，不僅將傅庭芸推向聲名狼藉的絕路，更讓這場圍繞牌坊與利益的封建漩渦陷入萬劫不復的危局。

第3集：趙凌在傅庭芸閨房中動了惻隱之心，徒手接下燙茶後乘亂翻窗逃走。傅庭芸隨後以採摘蓮蓬熬粥孝敬為由，巧言化解了遲到的失禮，深得俞夫人歡心。然而俞敬修不願婚姻被母親操控，更恐懼娶回另一個強勢的「俞夫人」，竟私下勾結左俊傑，利用傅庭芸房中丫鬟墨香偷出的肚兜到處散播私訂終身的謠言，意圖毀其名節。

墨香隨後慘死巷中使傅庭芸失去關鍵證人，傅太夫人逼迫左氏姐弟拿錢走人未果，左俊傑更公然攀誣與傅庭芸私會。在寫證詞對質之際，范雅客因貪戀俞敬修許下的名份與許諾，加上左俊傑的言語脅迫，終究抵擋不住私心，背棄了與傅庭芸的姊妹情誼，作偽證否認當天兩人在一起。傅庭芸被摯友出賣陷入絕境，傅太夫人為避左家無賴纏溺，只能無奈將其送往碧雲庵休養。

得知真相的俞夫人順水推舟，答應了俞敬修迎娶范雅客的請求，只因看穿范雅客不過是個順從聽話、容易掌控的「溫室盆栽」。陷入困局的傅庭芸在碧雲庵暗中將帶有趙凌信物的荷包傳遞出去求救。雷雨交加之夜，傅太夫人為保全傅家名節與貞節牌坊，竟派人送來毒藥逼傅庭芸以死明志。憤怒的傅庭芸掀翻毒藥碗拒絕服毒，就在此時，房門再次被推開，神秘人冒雨闖入。

第4集：在碧雲庵的冷雨夜中，侍衛雨薇端著毒藥痛哭，坦言若不執行命令全家性命不保。雨薇率先飲毒殉主，傅庭芸在兩位狠心嬤嬤的強行逼迫下亦含淚喝下毒藥。雨薇吐血身亡，傅庭芸在迷糊中親眼看著雨薇的屍體被拖入大雨，自己亦陷入絕境。危急時刻，趙凌冒雨翻牆而入，試圖幫傅庭芸催吐未果。不甘屈服於宿命的傅庭芸咬牙爬向雨中的髒水桶，瘋狂抓取污物塞入口中強行催吐，終於將體內毒物盡數吐出，仰天發出不屈的厲吼。另一邊，得知傅庭芸屍體失蹤的傅太夫人對外宣稱其病逝封棺，並暗中勒死兩名辦事的嬤嬤滅口；而范雅客雖內疚萬分，卻在侍衛的洗腦下自我催眠，強行壓下罪惡感。

獲救後的傅庭芸向趙凌坦誠原委，趙凌一針見血地點破傅家早已將其視為維護牌坊的棄子，並提出一個既能讓傅家付出代價、又能讓她見到母親的計劃——坐上迎親花轎。次日，傅家為傅庭芸舉辦送葬隊伍，趙凌則高頭大馬率領吹吹打打的迎親隊伍正面相撞。趙凌攔下傅太夫人的馬車，邀請其揭開轎簾，傅太夫人震驚地看著死而復生的傅庭芸。傅太夫人企圖用萬兩黃金買斷此事並索要傅庭芸，但趙凌不屑骯髒之錢，當場索要十萬斤私鹽（地上雪），並威脅若不給鹽便讓傅庭芸走下花轎曝光傅家的假死醜聞，逼得傅太夫人只能咬牙答應。

隔著花轎的雨簾，傅庭芸與母親傅五太太深情告別。傅五太太下跪懇求趙凌護送女兒前往京城，並贈予萬兩銀票與信物手鐲相托。與金元寶分道揚鑣後，趙凌目睹因鹽價高漲而舔牆充饑的受苦百姓，心中震撼，當即決定將搶得的私鹽全數散給平民，並教大家「撒鹽化水」藏鹽於缸，讓官府無鹽可查。與此同時，拿到俞家聘書的范雅客獨自飲酒，面對父親范坤的勸誡，她決絕表示寧可向上爬也絕不甘於貧賤低人一等，徹底在名利的歧路上越走越遠。

第5集：范坤對女兒范雅客選擇攀附權貴的決定心碎不已，離別之際冷漠相待。俞夫人雖帶走范雅客，心中卻始終難忘傅庭芸的聰慧，對范雅客的小家子氣愈發不滿。傅庭芸安葬侍女雨薇後跟隨趙凌扮作流民北上，她一心想去永寧府逼左俊傑寫下切結書以洗清通奸罪名，趙凌則一針見血地指出其計畫的天真與殘酷，並將傅五太太相託的手鐲交還給她。途中傅庭芸因心軟施舍干糧引發流民搶奪，趙凌為保護她手臂受傷。破屋避難時，趙凌向愧疚自責的傅庭芸吐露心聲，坦白自己並非真正的「九尾蛟」，不過是當年為求自保而斬殺前任、奪取令牌的私鹽販子，兩人命運的距離在心酸中悄然拉近。

官兵追殺而至，趙凌與傅庭芸被迫逃入普濟寺，向帷帳後氣度不凡的神秘貴人求得一角避難之所。追兵破門搜查，趙凌為護傅庭芸周全，帶傷浴血奮戰至體力不支昏厥。危急關頭，帷帳後的貴人開口制止暴行，手下隨即出手擊退追兵。敏銳的傅庭芸注意到貴人手中佩戴著皇家專用的手串，聯想到此前聽聞的欽差查鹽案，當即跪求同行。貴人考量到避免洩露行程，遂答應將二人留在眼皮底下帶走。

另一邊，俞夫人欲以范坤珍藏的善本孤本討好前來查案的欽差殿下，范雅客為不讓丈夫俞敬修背負「靠妻子嫁妝討好上官」的屈辱，故意弄濕善本藉口曝曬，成功贏得俞敬修的感激，被其擁入懷中視為「解語花」。然而俞夫人一眼識破范雅客的小伎倆，對其心術與局限深感厭惡，直言若是傅庭芸定能有百種妥帖的兩全之策。普濟寺中，甦醒後的趙凌聽聞傅庭芸想藉欽差之勢翻案並幫自己「從良」，不禁反問其現實的艱難。次日清晨，為了在欽差陣營中爭取主動，趙凌故意劇烈咳嗽並展示身上紅疹，假裝染上傳染疫症，嚇得欽差手下慌忙緊閉房門。

《花開錦繡》6-10集分集劇情

第6集：趙凌假裝染上疫症嚇走欽差隨從，卻轉頭將傅庭芸綁起以防其節外生枝。此前獲救的鄭三娘趕來效忠，不料卻趁機打暈阿森，奪走九尾蛟令牌與其中的《鹽雪歌》，帶傅庭芸前往臨春鎮。傅庭芸隻身找上俞夫人做交易，願獻出令牌與鹽雪歌換取面見貴人的機會。心懷鬼胎的俞夫人為了拿捏傅庭芸，一邊向官差告發趕來尋人的趙凌致其被捕，一邊強逼范雅客送酒，企圖強納傅庭芸為俞敬修之妾。看穿俞夫人企圖的傅庭芸利用范雅客不願丈夫納妾的心理，與其達成同盟，藉送洗腳水之名直奔欽差住所。

被侍衛攔截在門外的傅庭芸大聲朗誦《鹽雪歌》，高呼九尾蛟散鹽救民乃是大義之人，為其當眾正名；趴在屋頂上的趙凌目睹此景，感動得眼眶泛淚。房內的貴人——當朝十六爺（太子）被傅庭芸的膽識所打動，親自開門召見，並表達了重用二人查辦鹽案的意願。傅庭芸隨即提刀前往牢房，向趙凌揭曉欽差即是當今太子的驚天身份。面對欲拔腿逃跑的趙凌，傅庭芸坦言女子在外行走維艱、需要男人相助，最終以利害與真情說服趙凌，二人正式攜手踏上翻案逆襲的驚險征程。

第7集：傅庭芸以掌控自身命運與天下大義說服趙凌，二人正式與十六爺合作。俞敬修酒醒後得知母親俞夫人再次逼婚，憤怒之下欲以墨硯自毀雙手放棄科考，痛斥母親將其當作籠中鳥，母子關係降至冰點。看清形勢的俞夫人最終被傅庭芸說服，決定出面穿針引線，利用自己在永寧府官眷圈的影響力為其鋪路。另一邊，趙凌憑藉假令牌試出叛徒楊玉成，並出手救出其被扣押的母親，使楊玉成甘願臣服效力三年，順利將九尾蛟的全部資產與鹽道人手盡數收歸麾下。

為拿下掌握鹽引的鹽運使妻子閆夫人，傅庭芸親自教導趙凌高門貴族的言談舉止，兩人在近距離指點中情愫暗生。趙凌遵照安排在城中高調造勢：砸下五千兩白銀購入名硯，更豪氣包下布莊所有昂貴布匹當眾贈予傅庭芸，名噪永寧府。隨後，傅庭芸在街頭巧攔閆夫人車駕，由俞夫人順水推舟將傅庭芸與范雅客以手帕交的名義引薦，成功拿到閆夫人生辰宴的入場券。

生辰宴上，范雅客因嫉妒企圖孤立傅庭芸，自己送上的香爐卻撞衫遭嘲諷；傅庭芸則憑藉趙凌經鹽路運抵的珍稀活蟹技壓群芳，成功吸引了閆夫人的注意。宴罷離場時，面對泥濘街道，趙凌不顧世俗眼光當眾將傅庭芸背至車前，更單膝下跪用手掌墊其鞋底護送登車，貼心舉動震撼全城。馬車之內，趙凌藉故遮掩眸中的深情，而傅庭芸則自信滿滿地表示，自己已徹底掌握了閆夫人「借夢斂財」背後的真實企圖。

第8集：傅庭芸洞悉鹽運使妻子閆夫人四處斂財是為三個女兒籌備嫁妝，並打聽到她覬覦衛夫人田婉儀的金邊玉牌。十六爺贊許其敏銳洞察，俞夫人隨後出面，以幫衛大人調職為條件，順利從田婉儀手中換得玉牌並交予傅庭芸。傅庭芸攜玉牌登門拜訪，以鹽商名義順應閆夫人的心思，演了一出「被趙凌利用」的苦肉計，成功打動感同身受的閆夫人，獲其允諾發放鹽路引子。

另一邊，俞敬修因范雅客訴苦而對傅庭芸更加仇視，唆使左俊傑在大街上公然揭發傅庭芸的真實身份與婚約，引得閆夫人懷疑趙凌是暗查的欽差。危急關頭，傅庭芸向閆夫人半真半假地承認身世，隨後飛奔至碼頭提醒趙凌。趙凌不顧危險選擇正面迎敵，在船上擊退刺客並當場斬斷令牌，宣告眾人「認臉不認牌」，以鐵血手段向閆夫人證實了自己九尾蛟的身份。傅庭芸趁熱打鐵促成合作，並應閆夫人要求，設計引出鹽運使閆大人藏匿的外室與骨肉，幫閆夫人徹底看清了真相。

為替傅庭芸洗雪冤屈，趙凌在科考前夕暗中將抄襲夾帶放入左俊傑的考籃，使其被當場取消考試資格並將其擒獲。在趙凌的威逼下，左俊傑供出了當年墨香偷拿肚兜攀誣傅庭芸的真相並簽下切結書。接過切結書的傅庭芸眼含淚花，深感趙凌同舟共濟的深情厚意。放榜之日，俞敬修榮登解元，俞夫人遵照十六爺隱匿行蹤的吩咐放棄大辦宴席；范雅客則動起心思，決定以個人名義籌辦一場雅致的慶功宴，藉此討好俞敬修並收攬人情財富。

第9集：范雅客在詩會上私自拿俞夫人的花糕招攬人心，不料該花糕曾為京城御用，反被閆夫人識破一行人的京城背景，致使十六爺的暗查計劃險些功虧一潰。看清局勢的傅庭芸與趙凌直面閆夫人，以「閆大人已將母女視為棄子」為由，說服其寫下切結書指認閆大人，順利將閆大人繩之以法。事後，傅庭芸前往牢房探望閆夫人，承諾保其三個女兒平安；另一邊，走投無路的金元寶被趙凌出錢贖出，當場割耳立誓再不背叛，重歸趙凌麾下。

俞夫人欲為俞敬修大辦婚宴，特意派范雅客送帖邀請十六爺。然而迎來的馬車上卻是傅庭芸，她當場戳穿花糕洩密一事，逼得俞夫人只能妥協。傅庭芸要求范雅客寫下切結書，澄清當年與左俊傑合謀誣陷她「通姦」的真相。在鄭三娘的強行按壓下，范雅客含恨按手印，崩潰指責傅庭芸毀其一生，傅庭芸則直言范雅客終將被俞夫人像傅太夫人那樣拿捏折磨，引得范雅客蹲地痛哭。拿到切結書的傅庭芸坦言以此作為自我保護的籌碼，讓俞夫人不敢輕舉妄動。

完成復仇洗清冤屈後，傅庭芸指點趙凌將九尾蛟的私鹽資產悉數上繳朝廷，以防功高震主成為十六爺的眼中釘。十六爺大為欣賞，有意收服趙凌入伍投軍，給其三天時間考慮。辦妥一切的傅庭芸與趙凌即將各奔東西，臨別之際二人含情凝視，滿是不捨。另一邊，因花糕洩密受連累的俞夫人被十六爺取消了鹽政功勞，而滿腦子攀附名利的范雅客即便名譽掃地，仍死要面子地變賣父親珍藏的書籍孤本，只為換取黃花梨木的陪嫁梳妝匣，在名利的泥潭裡越陷越深。

第10集：傅庭芸找十六爺求得單立戶門、改姓為「解」的恩准，並將趙凌留下的三千兩銀票充當聘禮，主動向趙凌提出以利益綁定的形式締結婚約，以此擺脫世俗束縛、白手起家。趙凌通盤考量後應允，二人於酒後立下生死相托的誓言，定下前往甘霖鎮投軍的規劃。趙凌將私鹽生意托付給金元寶，並在楊玉成隨行下正式啟程，十六爺亦賜予田產並許諾若其升任千戶必委以重任。

另一邊，范雅客與俞敬修的大婚極其冷清。俞敬修因范雅客此前變賣孤本等世俗舉動而對其失望心生嫌隙；俞夫人則暗中贖回孤本，並在密室展示金銀，向兒子透露其深遠佈局——藉由閆家倒台牽連內閣柳大人下馬，順利為俞大人升遷鋪路。俞夫人更暗中聯絡傅左氏埋下伏筆，展現出「不顯山露水才是真正成功」的深厚城府。

抵達甘霖鎮後，陌將軍為避正妻，將外室魯姨娘硬塞入傅庭芸的馬車。城門口陌夫人與總兵王夫人熱情迎接傅庭芸，魯姨娘爭寵冒失引發陌夫人極度不滿，傅庭芸處事得體巧妙化解場面尷尬。面對高高在上的王總兵，趙凌手握十六爺名帖卻依然傲骨挺立、不卑不亢，在甘霖鎮這片新天地裡，與傅庭芸攜手揭開了建立家族與闖蕩功名的全新篇章。

《花開錦繡》11-14集分集劇情

第11集：趙凌與傅庭芸入住得勝里後，面對傅左氏暗中挑撥及陌夫人的故意刁難，傅庭芸借趙凌之計假傳「官府徵地」消息，逼得眾親眷主動將地契過戶，雖保住脂粉田，卻加深了芥蒂。不久，陌夫人派人扎傷趙凌馬匹致使其夜歸。翌日面對突如其來的軍營點卯，趙凌為保全傅庭芸的清譽而謊稱貪酒，甘願忍受二十軍棍責罰。上藥時看到傅庭芸落淚，趙凌慌忙安慰。傅庭芸痛定思痛，意識到強行「立威」的反效果，遂放下身段親自下廚、下田與眾人一同搶收糧食。她能吃苦、懂民間疾苦的真誠態度最終打動了陌夫人，二人化解嫌隙、握手言和。

然而，二人的情感之路再生波瀾。傅庭芸為圖照料與生活便利，主動提出在甘霖鎮正式成婚；趙凌雖深愛傅庭芸，卻因不願將感情再次降格為「互利方便」的理性交易而拂袖離去——他所渴望的是兩情相悅的真心，而非冷冰冰的同行同盟。另一邊，傅左氏又轉而勾結甘渡道參議李茂醞釀新陰謀；而在俞府中，范雅客以「規矩」為由當眾打壓俞夫人身邊的束媽媽，小家子氣的挑釁行徑令俞夫人對其愈發厭惡。

第12集：魯大人在軍營刻意扣留鹽糧，趙凌為破局主動提出可煉製崖鹽，獲得王總兵「成功即封百戶」的承諾。然而採鹽途中趙凌與楊玉成遭山寨土匪圍攻，魯大人見死不救。面對匪首「火圈互殺、僅留一人」的殘酷遊戲，趙凌與楊玉成假意搏殺吸取引導，隨後趁亂搶馬成功突圍。另一邊，左氏發現弟弟左俊傑偷賣繡娘作品後大發雷霆，轉而將無名火發在傅庭芸身上，勾結甘渡道參議李茂，企圖逼傅庭芸成為「門庭寡婦」。

趙凌失聯七日後，李茂與左氏帶人將傅庭芸強押至仿傅家祠堂，企圖強灌斷絕子嗣的「貞潔湯」並強行剪斷其頭髮。危急時刻，趙凌浴血歸來踢飛惡徒，脫下袍子將傅庭芸緊緊裹住抱回。回到家中，趙凌心疼傅庭芸受辱，毅然斬斷自己的頭髮為其續上，兄弟們亦紛紛送上禮物安撫慰問。然而當趙凌獻上鹽礦求賞時，王總兵卻因背後勢力施壓而食言，使其功勞被硬生生抹煞。

傅庭芸仔細查看當天裹身的袍子，認出上面圖案屬於李茂，驚覺李茂前來只為給左氏撐腰。同時傅庭芸得知女戒堂姑娘們的鞋襪頻繁失竊，斷定係躲藏在左氏處的李茂所為。傅庭芸當即聯手陌夫人，率領眾親眷深夜突襲敲響女戒堂大門，正在房內享受左氏伺候的李茂與左氏頓時驚慌失措，陰謀破綻一觸即發。

第13集：傅庭芸與陌夫人突襲搜查女戒堂，左氏慌亂中推下醉酒的弟弟左俊傑頂罪以保全李茂，並佯裝剪髮出家。王夫人隨後強逼左氏燒毀威脅女孩們的私物，並順水推舟讓傅庭芸接管女戒堂，同時兌現承諾恢復了趙凌的百戶職務。傅庭芸顧全大局接手女堂，教導姑娘們自立自強；升官後的趙凌省吃儉用，特意在庭院中為傅庭芸燃放滿天煙花慶生。二人於煙花下互贈杏脯、溫情相守，雙方情愫暗生卻皆未點破。

然而危機隨之而來，在押運糧草的差事中，魯姨娘之弟魯大虎為冒領功勞（湊人頭升官）而殘害無辜。趙凌義憤填膺出面阻攔，竟遭魯大虎倒打一耙扣上「襲擊上司、叛逃出走」的重罪。被迫帶兄弟突圍的趙凌並未遠遁，而是決定尋找私鹽立功洗冤，並暗中派人給傅庭芸傳遞消息。另一邊，魯大虎自以為大局已定，左氏則與魯姨娘在寺廟暗中勾結，企圖趁趙凌「叛逃」之際，將傅庭芸強嫁給家暴成性的魯大虎，新的陰謀再次籠罩在傅庭芸頭上。

第14集：趙凌與楊玉成重返土匪駝爺山寨，借著「魯大虎冒領軍功必死」的消息，順勢提出接手私鹽生意並承諾高額酬金。獲取駝爺信任後，趙凌一番威嚇逼問，順利套出其戰馬的隱秘來源，隨後帶領眾人突襲交易場地成功搶奪戰馬，立下大功。另一邊，魯姨娘企圖用「趙凌已死、充作軍妓」的謊言威嚇傅庭芸屈從於弟弟魯大虎，反遭陌將軍痛斥。得知魯大虎殘害良民且意圖不軌，傅庭芸決定先發制人，她假意示好約魯大虎深夜來房，實則設下「空城計」並放出惡犬，將其死死咬成終身殘疾；自己則整晚待在王夫人房中閒聊製造完美不在場證明。

風波未平，魯姨娘在王夫人處撒潑，逼迫傅庭芸嫁給殘疾的魯大虎以作賠償。危急時刻，搶得戰馬的趙凌孤身破門而入，一箭將魯姨娘衣袖釘在桌上，緊接著一箭果斷射殺魯大虎。面對趙凌的逼問，嚇破膽的魯姨娘供出幕後主使正是傅左氏。事後，趙凌以「保守私鹽秘密並保證供應」為籌碼，成功化解王總兵的責難並晉升副千戶，而陌將軍則因管教不嚴被降職。

王夫人出面嚴懲傅左氏，下令將其押回碧雲庵囚禁。徹底崩潰的傅左氏自知在劫難逃，向傅庭芸和盤托出當年真相：一切皆是俞敬修因不願娶她，而暗中勾結墨香偷盜內衣進行構陷。傅庭芸這才驚覺真正的仇家竟是俞敬修；趙凌緊握她的手，誓言無論前路多難都將相伴復仇。當晚，傅左氏在牢房中以毒飯菜毒死爛泥扶不上牆的弟弟左俊傑後，萬念俱灰地懸樑自盡，為其荒唐狠毒的一生畫上句號。

《花開錦繡》播出更新時間｜最新追劇日曆

《花開錦繡》電視劇幾時播?《花開錦繡》於8月9日播放，一共有36集，由騰訊視頻及Disney+播放。會員每日18點更新，SVIP搶先看1集。東方衛視番茄台每晚19:30播出。

《花開錦繡》播出更新時間｜最新追劇日曆

《花開錦繡》演員關係圖

《花開錦繡》演員關係圖（花開錦繡官微@Weibo）

《花開錦繡》演員

丁禹兮 飾 趙凌

丁禹兮 飾 趙凌（花開錦繡官微@Weibo）

鄧恩熙 飾 傅庭筠