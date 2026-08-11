九門2026線上看劇情｜最新更新時間+演員關係圖+簡介

《九門》陸劇，為《老九門》第2季，電視劇改編自《盜墓筆記》系列中的老九門設定。有南派三叔作為編劇，柏杉為執導，由陳偉霆、曾舜晞、陳瑤領銜主演的一套以民國傳奇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《九門》電視劇情大綱2026

長沙城內風雲變幻、暗潮湧動，張啟山（陳偉霆 飾）與吳老狗（曾舜晞 飾）強強聯手，攜手霍仙姑（陳瑤 飾）及九門眾人，共同踏入一場生死難料的冒險奇局。整起事件源於401部隊的神秘失蹤案，眾人循著線索深入追查，意外牽扯出一樁塵封百年的驚天秘辛，將九門各方勢力全數捲入莫大的危機漩渦之中。

面對生死抉擇與門派立場，九門眾人展現出極致的兄弟情誼與深厚擔當，在家國大義面前摒棄前嫌、義無反顧。他們以熱血築起堅實防線，用無私的犧牲守護家園，在動盪時代的洪流中並肩作戰、共渡難關，攜手譜寫出一曲蕩氣迴腸的九門傳奇。

《九門》分集劇情

《九門》1-5集分集劇情

第1集：一個雷雨交加的夜晚，長沙軍備醫院護士徐媛巡查時，驚恐地發現中廳驟然聚集了大批身穿401部隊服飾的負傷軍人，且在包傷過程中因眼神對視而神誌不清，待其洗臉清醒後，中廳竟已空無一人。長沙布防官張啟山接報趕到，發現牆上時鐘停擺十分鐘且現場絕無門外腳印，斷定官兵係自地下消失；經搜查病房空鼓地磚，張啟山獨自潛入深邃密道，並在堅不可摧的厚牆上發現了僅限孩童通過的極小洞口。

為破解機關，張啟山命副官張小魚尋找冷戰中的九門八爺齊鐵嘴，齊鐵嘴雖藏身棺材企圖混出城，仍被當場抓包；經其勘測，牆體屬陽且布滿星宿紋，隨意拆動將招致塌陷，遂提議邀請養有靈犬的九門五爺吳老狗出山。張啟山因當年槍斃吳家管家而與吳老狗積怨甚深，齊鐵嘴主動充當說客；與此同時，張啟山順藤摸瓜查至瀏陽廢棄磚瓦廠，在撞開的牆體後驚見由自殺屍體擺成的太極陣，而吳老狗亦在梨園表明，自己即將迎來與張啟山「大鬧天宮」的攤牌時刻。

第2集：吳老狗約張啟山於自家澡堂赤誠相見，張啟山依九門規矩卸下防備談判。吳老狗掏出張啟山妻子尹新月的隨身手鐲相要挾，逼他在妻子與百餘名官兵性命間作抉擇，並提出若張啟山肯退出九門、遠離長沙，自己便出手救人。張啟山為大局著想爽快答應，兩人找來齊鐵嘴立誓結盟；然而被關在狗場的尹新月早已憑一身秘術制服犬隻，在得知張啟山為救自己甘願退位後，心生甜蜜並騎馬返回布防署，隨後叮囑張啟山小心應對，便啟程前往北平處理新月飯店事務。

與此同時，滿清遺老丁千歲以霍家巨額借據相威脅，逼迫九門霍仙姑充當眼線，跟蹤張吳二人深入密道。吳老狗聞訊趕至太和樓強拉霍仙姑共舞，雖深情表白並承諾尊重其抉擇，卻也告知次日將下密道；夜幕降臨，兩名巡防兵在站崗時，震驚地目睹一名身穿401部隊軍服的工程兵持換崗文書前來，預示著更深的陰謀已然籠罩長沙。

第3集：約定之日，吳老狗帶領吳家人與愛犬「三寸釘」破牆而入，與張啟山、霍仙姑等人正式合隊下密道。三寸釘憑敏銳嗅覺穿梭於洞口，成功破解榫卯機關開啟大門；眾人深入密道，相繼發現供奉貢品的神龕及寫有「隔世樓」與「時間倒流」的古老石碑。齊鐵嘴提及家族傳說，指隔世老祖掌握時光逆流與模糊容貌之術，曾帶信徒潛入虛秘境避世，令現場氣氛愈發詭譎。

追尋過程中，三寸釘雖頻頻發出發現401部隊的訊號，但眾人連追數個八百米均一無所獲，彷彿遭遇時間操控；張啟山果斷下令設置火信子機關並調頭後退，利用雙層樓道的空間差炸開地板，終於在下層找到了機械排列的401部隊。然而，任憑張啟山如何發號施令，陣列官兵皆毫無反應且始終垂頭僵立；待張啟山強行轉身引眾人細看時，齊鐵嘴頓時倒吸一口涼氣——眼前這支龐大的部隊，分明早已全數淪為死人。

第4集：密道內手電筒全數失靈，張啟山與吳老狗各點火信子照明；張啟山獨自循著異常腳步聲追捕黑影，留眾人看守陣列。齊鐵嘴發現 401 部隊官兵雖僵立如木偶，卻皆有微弱呼吸且處於高度戒備的「中蠱」狀態；霍仙姑從士兵口袋搜出果核並暗作牽牛花標記，張小魚則察覺醫護病患全數失蹤。隨後方陣突然詭異前行，一陣昏暗與閃爍過後，整支龐大的401部隊竟然在眾目睽睽下憑空蒸發，現場只留下無盡的震驚與疑雲。

面對部隊憑空消失，吳老狗懷疑建築本身乃修煉成精的「精怪」在作祟。緊接著，吳家徒弟天蓬與鎮元相繼在詭異出現的「流年殿」附近神秘失蹤，門戶隨即重重關閉。張啟山與吳老狗會合後達成共識，決定互不相欠地分頭救人與尋找部隊；隨後張小燼發現隱秘的水道排水系統，吳老狗更在水面瞥見天蓬求救的倒影。深知係精怪故意誘敵深入的張啟山，當即下令由張小燼躺在木板上率先滑入狹窄水道一探究竟，向未知深處展開生死營救。

第5集：水道幽深，霍仙姑因密道毒氣頻發幻覺，恍惚間瞥見繪有牽牛花印記的神秘轎子；吳老狗深感密道力量專挑人心最脆弱處發難，與霍仙姑彼此試探心意。張啟山與齊鐵嘴冷靜剖析局勢，斷定所謂「建築成精」純屬無稽之談，背後定有熟悉九門軟肋的黑手蓄意針對。與此同時，長沙警備署署長霍文海與滿清遺老丁千歲密謀勾結，企圖以「通敵勾結日本人」的罪名構陷並除掉張啟山，霍文海更暗中盤算九門各方勢力，朝堂與江湖的暗潮加速湧動。

眾人沿著倒懸骷髏的幽暗水道滑行探查，與率先探路的手下會合，驚見現場殘留著吳家靈犬「三寸釘」的項圈，天蓬與鎮元依然生死未卜。齊鐵嘴掏出玉盤占卜，推演此地乃明末邪教祭天失敗的遺址，張啟山則堅信係人為蠱惑設局。就在此時，水道驟然劇烈坍塌封死退路，張啟山在齊鐵嘴做做法事後詭異憑空蒸發；見張啟山亦陷落迷局，吳老狗當即要求齊鐵嘴再次「施法」，決意親自闖入未知空間一探究竟。

《九門》6-10集分集劇情

第6集：進入神秘空間後，吳老狗差點跌落懸崖，更驚醒巨蟒糾纏，危急關頭張啟山及時出手相救，直到手電筒閃爍巨蟒憑空消失，兩人才驚覺先前所見皆為黃泉壁畫誘發的集體幻覺。為與外界聯絡，吳老狗放出麻雀「阿禿」傳信；二人隨後推開一扇神龕小門，踏入一座詭異的古代戲台，赫然發現台上的干尸戴著華麗鳳冠卻皆無頭顱，恰與水道中的頭骨吻合。

戲台木箱中藏有《三娘教子》戲本，吳老狗依戲本敲擊干尸底座卻觸動連環機關，驚動了鳳冠上隱藏的紅色絨球。與此同時，另一側的霍仙姑在蓮花洞機關中摸到張啟山衣服上的扣子，意識到兩處空間竟由機關相連，隨即決定疊人梯展開救援。

第7集：藏於鳳冠內部的紅色絨球四處亂竄，吳老狗利用血跡繪製胭脂圖案誘敵，張啟山憑敏捷身手將其按住，絨球隨即化為毛線散落。二人打開新大門進入戲台結局，又從干尸中驚動了能穿透肉身的「細妖」；細妖在張啟山與吳老狗體內交替附身，引發劇烈的飢餓與失控，張啟山冷靜分析戲理，藉由將相應道具歸位成功解除機關，驅散了細妖。

密道另一端，霍仙姑頂住壓力引爆炸藥嘗試破壁，吳老狗則憑藉「阿禿」帶回的紙條得知兩處空間機關相通，連忙讓齊鐵嘴再次「做法」將眾人傳送至新空間。張吳二人隨後推門踏入擺滿八卦瓷缸的古怪密室，牆上赫然繪有《西游記》中掌握時光倒流之術的「陰長生」像，揭開了隔世老祖以此鎮壓邪物的恐怖冰山一角。

第8集：吳老狗因觸碰牆上頭髮毒素發作倒地，張啟山隻身前去尋找齊鐵嘴匯合。獨自留下的吳老狗抽出一根木棍不慎掀開瓷缸蓋，赫然發現缸內擠滿密密麻麻的恐怖生物，只得強忍驚恐離開。張啟山順利會合齊鐵嘴一行，齊鐵嘴點破此地為精通惡作劇的術士「陰長生」所建，並在戲台上透過重置道具成功打開了兩扇密門。

另一方面，吳老狗與霍仙姑會合後，遭遇詭異的陰陽扣機關，更目睹霍仙姑與手下慘遭密集銀針射穿昏迷。極度挫敗與崩潰的吳老狗被迫主動認輸，遵照壁畫指示點燃毒髮與「續命燭」叩拜求原諒；然而，就在他絕望地用炸藥炸開牆壁後，原本倒地的霍仙姑等人竟在煙塵中憑空蒸發。

第9集：張啟山帶隊尋人時遭遇鐵籠與捕獸夾陷阱，隨後竟在密道深處發現了日本人的現代化防衛工程與軍旗，甚至赫然聳立著一整排切腹自殺的日軍干尸。張小魚翻譯現場留下的信件，證實日本著名冒險家鳩山美志曾帶隊深入尋找隕銅，卻在發現更具價值的長沙地下寶藏後，下令手下集體切腹效忠。與此同時，在外圍的警備署長霍文海以此威脅解九，逼其交出與日商合作的利潤，長沙城的暗潮愈演愈烈。

另一邊，吳老狗從「心火妖術」的幻覺中清醒，與平安無事的霍仙姑及手下重逢，二人情到深處相擁承諾婚事，隨後順利救出被困的天蓬與鎮元。張啟山在日軍據點發現一部異響不止的電報機，接到「情況緊急，請求支援」的求救訊號；而看清九門被拉入這場生死泥潭的吳老狗，則心生退意，決定帶領族人撤出密道。

第10集：鎮元抱著「阿禿」的屍體走出裂縫，眾人才驚覺之前飛出的阿禿早已死在密道中，先前的傳信全係幻象。吳老狗在「流年殿」點燃蠟燭，竟在幻象中親眼目睹張啟山帶兵剿滅九門慘劇，醒來後痛定思痛，決意找到張啟山攤牌決一死戰。張啟山研究電報時被吳老狗堵截，面對怒火中燒的質問，張啟山承認曾接過剿滅九門的上位命令，更引得吳老狗重提當年礦難數百礦工慘死的舊恨。

張啟山誠懇解釋當年係身不由己，並承諾在聯手將日本人趕出隔世樓後甘願退出九門，吳老狗選擇再相信他最後一次。眾人在日軍據點的深井邊展開調查，霍仙姑偷偷藏起帶有牽牛花標記的電報；鎮元下井查探失聯後，霍仙姑率先跳入深井，張啟山與齊鐵嘴緊隨其後，在井壁的日軍干尸身上搜出了由鳩山美志統領整個神秘「捕全計劃」的至高機密。

《九門》11-15集分集劇情

第11集：張啟山與吳老狗率眾下到井底，發現更多切腹自盡的日軍干尸。霍仙姑獨自探路，坦言自己正為了心中的「信念感」尋找真相；張啟山與吳老狗則從現場信件中拼湊出真相：鳩山美志當年藉隕銅之名實行秘密的「捕全計劃」以探索陰長生地宮，後因張啟山在長沙肅清日寇導致地宮斷供陷入絕境。

眾人追至水潭邊，翻看信件與少女神像髮絲之際，驚天異變突生——隨著「時光倒流」法術生效，現場日軍干尸竟瞬間恢復血肉、集體起死回生！復甦的鳩山美志親口透露，所謂「捕全」實為「捕犬」，吳老狗才是這場起死回生邪術的終極目標。吳老狗怒砍鳩山美志，傷勢卻全數轉移至其他士兵身上；隨後鳩山美志押走吳老狗消失，地宮隨之劇烈炸塌坍塌，張啟山強行掩護眾人撤回地面。

重回地面後，霍仙姑欲動用霍家力量營救吳老狗，卻遭族人反對，並揭露霍家暗中受制於丁千歲的殘酷現實，霍仙姑亦從地宮密信中證實丁千歲通敵勾結日本人的鐵證。為應對鳩山美志與危機，張啟山緊急召集九門齊聚解府；面對軟禁解九、態度張狂的警備署長霍文海，九門四爺果斷出手從背後一掌將其擊暈，九門勢力正式強勢合流、重組戰局。

第12集：張啟山於解府召集九門齊聚，破除地宮「起死回生」的荒誕謠言，點破此乃鳩山美志利用蠱術與人心設下的陷阱。面對九門內部的猜忌與利益盤算，張啟山以民族大義振聾發聵，警告眾人日寇虎視眈眈，若長沙淪陷九門將無立足之地；二月紅深感事態嚴峻率先響應，半截李則提議帶張啟山走地下暗河追查鳩山美志逃跑的路線。

霍仙姑向張啟山坦承曾受丁千歲要挾探路，但得知其通敵後已決心劃清界線；齊鐵嘴則追查到地宮長髮少女與山西道觀的隱秘聯繫。遠在草盤山的吳老狗自昏迷中醒來，鳩山美志逼其利用馴獸之術幫忙，並揭露三年來利用丁千歲與霍家渠道暗中補給地宮、一步步引誘張吳二人入局的驚天陰謀。另一邊，張啟山與半截李深入山林尋找暗河，九門各方勢力在生死危機面前，正式踏上了這場牽動長沙與國運的凶險決戰。

第13集：吳老狗被鳩山美志帶至偏僻礦區，目睹失去神魂、機械前進的401部隊，並被逼迫馴服一隻數分鐘內將黃牛撕碎吞噬的恐怖四腳巨獸，若無法馴服將命喪黃泉。另一邊，張啟山在半截李的協助下，於露水厚重之處尋獲流速湍急的地下暗河入口，並利用磁石成功釣出日軍勛章，證實鳩山美志確實由此潛逃。

霍仙姑以瓷瓶向丁千歲換回霍家全部欠條、清空債務，卻背上通日罪名。為制裁具備美籍保護傘的丁千歲，解九設下假天花局逼其被長沙警備署收押；張啟山隨後施展捏碎頭骨的秘術逼供，丁千歲劇痛之下吐露日軍終極目標實為水道盡頭的湘西，隨後服下瓷瓶內的異變藥丸憑空消失。

與此同時，齊鐵嘴混入商隊前往西山道觀搜集線索，途中遭土匪襲擊劫殺；危急時刻張啟山及時趕到制服土匪，並從土匪身上搜出丁千歲指使殺害齊鐵嘴的密信，一舉挫敗了對方的滅口陰謀。

第14集：吳老狗在礦區發現愛鳥小翠尚存，利用「吊肉挨餓」之法拖延時間馴服四腿怪獸；面對鳩山美志以401部隊士兵性命相要挾，吳老狗假意妥協，提出前往怪獸原棲息地以套取線索。另一邊，張啟山與齊鐵嘴由西山乘船撤離，證實隔世老祖在湘西設有洞穴，且地下暗河亦通往該地；為救回被日軍視為計劃核心的吳老狗，張啟山決定親赴湘西求助八十二寨，齊鐵嘴亦誓死相隨。

霍仙姑回府驚見婢女霍小妹慘遭嚴刑拷打，三位姨娘（以霍玉瑤為首）為求霍家財路不惜甘作日寇走狗，逼其簽字認罪。霍仙姑抗命遭暗算，被廢去當家身分丟入霍家鹽礦黑瘟暗室；在幻象中領悟宿命後，霍仙姑爆發神力背著斷氣的霍小妹殺出重圍。闖入霍家大會後，面对姨娘們的逼迫，霍仙姑假飲毒酒，隨後吹哨引來猛犬反殺，並在得知母親慘死真相後以鐵鉤嚴懲背叛者，雷霆鐵腕重整霍家，正式執掌大局。

第15集：霍仙姑在幻像中悟透宿命後，毅然廢除霍家傳統的「姐妹會」，誓言帶領族人改寫命運，並頂住日商山田的債務脅迫與利益誘惑，堅決拒絕淪為日寇走狗。另一邊，吳老狗在日軍看管下以醉草順利馴服四腳巨獸，並憑藉愛鳥「小翠」叼回的古茶鉤藤確認自身身處湘西；在得知水潭深處藏有體型更龐大的「窄娘娘」後，吳老狗於夢醒之時讓小翠將密信傳給霍仙姑，密謀脫身。

張啟山與齊鐵嘴抵達湘西黑卯寨拜會老土司，得知日軍已強占黑虎山，且山中隱匿著自清朝起便無人能生還的「山神」。面對服下七日必死毒藥、誓死除寇的老土司弟子，不信鬼神的張啟山斬釘截鐵表示，此行務必將冒充山神的妖獸與日寇一同鏟除；與此同時，鳩山美志檢驗吳老狗的訓獸成果，證實四腳巨獸正是隔世老祖筆下凶殘的湘西山神「窄娘娘」，一場圍繞山神與日寇的終極對決即將在黑虎山引爆。

《九門》16-20集分集劇情

第16集：張啟山率眾與土司弟子深入黑天門山營救吳老狗，途中齊鐵嘴向好奇的土司弟子講述了吳老狗年少時被賣至礦場、一心追隨張啟山的往事。眾人戒備前行，在山腳下驚見一具戴著煞鬼面具、死狀慘烈的男屍，顯然曾遭猛獸暴力拖拽。入夜後，山中迷霧重重，齊鐵嘴不幸與隊伍走散，意外遭遇一隻張開鋸齒獠牙的巨型四腳怪獸襲擊；千鈞一髮之際，張啟山及時趕到揮刀斬傷怪獸救下齊鐵嘴，土司弟子證實此怪獸正是傳說中的「山神」。然而危機並未解除，一名日本人以口哨操控巨獸悄然潛入，張小魚隨之神秘失蹤，現場只留下巨大的腳印與斑斑血跡，整座黑天門山被詭譎危險的殺意籠罩。

張啟山吩咐分頭搜尋，齊鐵嘴等人在懸崖邊發現一只奇特的漢代黃檀木箱，內部長滿了密密麻麻的藤蔓，包裹著一個裝有光滑猴子的陶罐。齊鐵嘴辨認出這是能吸收宿主營養的「換屍草」，並從陶罐壁畫中破譯出驚天秘密：壁畫上記載長髮少女窄娘娘拖箱入林，山中空氣劇毒，唯有藏於箱內並藉換屍草解毒方可通行，而隔世老祖真正羽化升仙之地正是湘西隔世洞。另一邊，張啟山帶領士兵強行圍攻山神，在密集火力下成功將其制服；張啟山剖開巨獸內臟，赫然發現一串代表鳩山美志實驗對象的英文字母，徹底揭穿了日本軍閥利用生化實驗偽造山神、圖謀不軌的陰謀。

第17集：張啟山理清黑虎山真相，破除日軍利用「窄娘娘」故弄玄虛的陰謀，並推斷吳老狗正是日軍陰謀的核心突破口。臨終族人祈求聆聽吳老狗往事，齊鐵嘴娓娓道出其少年貧苦、靠犬場立足，最終為民除害擊殺惡霸，依九門規矩繼任五爺的傳奇經歷。與此同時，霍仙姑收到吳老狗愛鳥小翠傳回的暗號信件，因身受日寇監視且湘西水系複雜，決定前往北平尋求新月飯店援助。

霍仙姑抵達北平見到尹新月，並以「仙蛻」位置為籌碼成功說服新月飯店大朝奉合作，將仙蛻寶箱帶回北平保管。張啟山接獲尹新月加密電報後火速返回長沙，霍仙姑登門說明原委唯有拍下仙蛻方能破解吳老狗的下落，而她自己則因需向日商山田換取解藥無法親自出面。面對新月飯店的高昂底價與嚴密防守，張啟山與齊鐵嘴商議後決定聯手解家等九門勢力，即便傾盡財力甚至兵行險著，也要奪下仙蛻救出兄弟。

第18集：張啟山為救吳老狗全力籌劃赴北平拍賣會，九門勢力破天荒匯聚一堂。張小魚持調令強行自霍文海手中提走解九；半截李以祭拜師娘為條件說服陳皮加入；黑背老六也在老相好白姨的深情勸說下決定同行，加上二月紅與半截李傾囊相助，九門精銳終於在火車站順利集結。列車上，張啟山部署雙向搶奪請帖的計劃，隨後與解九扮作滿鐵調查人員，巧妙利用心理戰壓制暗中勾結日寇的雜誌主編梁本才，逼其乖乖交出新月飯店請帖。與此同時，留在長沙的半截李一邊陪霍文海喝茶聊家常，一邊神不知鬼不覺地卸掉其隨身手槍，以無形的嚴正威懾逼得霍文海不敢插手北平變故，為九門赴京行動徹底掃清後顧之憂。

換上長褂偽裝成梁本才的張啟山與解九順利通過驗資，步入暗流湧動的新月飯店。由於張啟山此前曾衝撞新月飯店而被列入黑名單，一旦暴露身分連尹新月也無法力保，二人只能謹言慎行、暗中潛伏。然而危機驟至，霍仙姑陪同日軍官員鳥取抵達現場，鳥取不僅預定了最佳看台，更主動提及要將「好友」梁本才介紹給霍仙姑認識。當張啟山接獲通知時，已然避無可避、退無可退。考慮到鳥取與梁本才或許從未真正謀面，張啟山只能提心吊膽、孤注一擲，冒著身分隨時拆穿的極大風險硬著頭皮應對，一場驚心動魄的假面博弈在新月飯店大廳悄然拉開序幕。

第19集：張啟山與解九硬著頭皮以「梁本才」及其副手的身份會見日方官員鳥取與霍仙姑。張啟山沉著對答，並從鳥取口中得知競拍規則，但其粗糙的手掌仍引發了鳥取的疑心。回到包廂後，陳皮與黑背老六按照解九錦囊中的計謀故意瘋狂抬價，打亂老玩家陣腳，成功助力張啟山低價拍下三件關鍵拍品。疑心重重的鳥取致電梁本才辦公室探查，並安排熟面孔搜尋異樣。與此同時，霍仙姑獲新月飯店尹老板重金酬謝，尹老板透露背後股東欲將張啟山梟首，霍仙姑巧妙打太極掩飾；而尹新月則趁機將張啟山接引至密室，交予其新月飯店股東名單並叮囑其務必謹慎，九門眾人在暗流湧動的拍賣會中步步驚心。

張啟山返回包廂途中意外撞見梁本才辦公室的保安佐佐木君，身份曝光之際，張啟山果斷將其擊暈。關鍵時刻，尹新月及時趕到，將酒灑在佐佐木身上並假裝與張啟山爭吵，成功打發走前來查看的聽奴。然而佐佐木傷重氣絕，解九敏銳發現其面相與陳皮極為相似，果斷安排陳皮假扮佐佐木。當疑心未消的鳥取親自前來查驗時，陳皮借酒裝瘋對著鳥取大口嘔吐，狼狽不堪的鳥取嫌惡離去，化解了身份暴露的致命危機。隨後，陳皮與黑背老六因早場競品不足，順水推舟擺出闊佬架勢降至散客席，不僅隱匿了行蹤，更為下一步進入夜場拍賣埋下了伏筆。

第20集：競拍進入尾聲，面對僅剩的兩件「仙蛻」寶箱與有限的資金，張啟山與九門眾人制定了雙管齊下的策略：由黑背老六假扮南方煙客，在散客席激將性格急躁的富商田作成。黑背老六當場以極低價抵押煙草籌資，張啟山則在二樓包廂暗中拱火，成功逼得田作成以六十萬大洋的高價拍下第一箱仙蛻，計劃待其出城後再行截取。緊接着第二箱仙蛻開拍，日方官員鳥取直接掛花，企圖將寶物收入囊中。張啟山不遑多讓，毅然代表華人強行「點天燈」。面對鳥取的威脅與質疑，張啟山慷慨陳詞，聲稱仙蛻乃中華之精髓，絕不能落入日寇之手。身分拆穿的鳥取惱羞成怒，隨即也點亮天燈，兩人在新月飯店展開了一場驚心動魄的豪賭。

競價飆升至極限，鳥取甚至動用個人資產加碼，現場華人商客與九門股東被張啟山的愛國氣概感染，紛紛掏出金條傾囊相助。當雙方叫價高達二百四十萬大洋的僵局時刻，霍仙姑緩步下樓，將手中二十萬大洋的支票出人意料地贈予張啟山，助力其一舉奪下仙蛻。氣急敗壞的鳥取調集日軍封鎖新月飯店及北平要道，尹老板挺身庇護霍仙姑，尹新月則協助張啟山撤離。危急關頭，新月飯店委託的美國大使館車輛及時趕到，藉外交威懾護送張啟山安全突圍。另一邊，陳皮與黑背老六在城外攔截田作成，面對包抄的日軍，田作成深受感召決定同舟共濟，眾人在槍林彈雨中護送第一箱仙蛻奮力重圍。

《九門》21-22集分集劇情

第21集：美國人裘德考將張啟山帶至安全地帶，提出將「仙蛻」運往美國名揚世界並合作開發湘西楚墓，遭張啟山義正辭嚴地一口拒絕。另一邊，新月飯店尹老板敬重霍仙姑大義凜然的愛國骨氣，出面庇護霍仙姑免受日軍迫害，並贈予其尚在試驗階段的美國新藥。與此同時，滿身傷痕的黑背老六與奄奄一息的陳皮拼死將寶箱運抵指定地點，解九火速安排救治。張啟山開箱後震驚地發現，箱中的「仙蛻」竟是尚存微弱氣息的吳老狗，當即餵其服下手中仙丹保住性命。期間，解九從老友處獲悉國民政府即將取締清算九門等民間組織的密令，憂心忡忡的他為了不讓張啟山分心，選擇隱瞞實情。吳老狗甦醒後因長時間龜息而陷入失憶，對吳家人感到生疏，執意跟隨張啟山入住布防署。

霍仙姑前往布防署，告知張啟山已解讀出吳老狗密信中的地圖資訊。當她滿懷關切地握住吳老狗雙手時，失憶的吳老狗卻態度疏離地請她「自重」，令霍仙姑唏噓不已，不禁回想起當年吳老狗在戲院為她挺身而出的初遇情境。面對401部隊家屬的切切期盼，張啟山許下了讓每個人平安歸來的承諾。為了幫吳老狗找回記憶以破譯完整的地圖秘密，張啟山不顧醫生勸阻，採取了激進的強刺激療法。他先後將吳老狗推下高處、強行按入水缸，迫使其腦海中浮現出隔世洞的破碎畫面；最後，張啟山更當面綁來卷簾並拔槍開火，還原了幾年前兩人的衝突場面。在強烈的生死刺激下，吳老狗終被喚醒記憶，想起了與張啟山之間的種種過往。

第22集：吳老狗藉由張啟山連續開槍的生死刺激，陸續喚醒了行刑台救兄弟以及被鳩山美志帶入隔世洞的記憶碎片。在城中老者為張啟山的公道正名後，吳老狗憑藉殘存記憶繪出「三娘教子」戲台、河岸及「青烏子」等關鍵線索。張啟山與解九推斷隔世洞僅是迷陣，真正隱藏鳩山美志生化異能與陰謀的是「虛秘境」。為防生變，張啟山帶領齊鐵嘴，並應允欲保護百姓的吳老狗同行，重返太和樓下潛隔世樓，成功破解「三娘教子」戲台機關，打通了地下暗河。

與此同時，長沙城內政局突變，霍文海趁張啟山擅離職守，強行委任許仁慶代理布防官一職，張小狄察覺異樣並暗中展開調查。另一邊，霍仙姑從新月飯店尹老板處獲知入口線索，在棍一的協助下潛入水流湍急的險境，巧妙繞過巨型窄娘娘，循著吳老狗留下的木箱標記深入暗河搜尋夥伴。

張啟山一行沿著毫無防守的暗河推進，途中發現大量被燒毀的手表殘骸，解九推測鳩山美志的下一目的地極可能缺乏時間概念。眾人跨越窄娘娘屍骨與隔世樓高牆後，終於抵達「虛秘境」。然而眼前的石碑竟是新設，周圍壁畫記載著失傳的「播種生萬物」法術，吳老狗試著向石碑與地面澆水，企圖喚醒並觸發這片神秘空間的隱藏機關。

《九門》播出更新時間｜最新追劇日曆

《九門》2026電視劇幾時播?《九門》每日中午12:00，優酷VIP會員8月8日12:00更新2集，8月9日至8月15日、8月19日至8月22日每天更新1集。 SVIP每個更新日提前多看1集，8月15日收官禮直通大結局。

《九門》播出更新時間｜最新追劇日曆

《九門》演員人物關係圖

《九門》2026演員人物關係圖

《九門》電視劇演員2026

陳偉霆 飾 張啟山

陳偉霆 飾 張啟山。（weibo@九門官微）

曾舜晞 飾 吳老狗

曾舜晞 飾 吳老狗（weibo@九門官微）

陳瑤 飾 霍仙姑

陳瑤 飾 霍仙姑（weibo@九門官微）

王奕婷 飾 尹新月

王奕婷 飾 尹新月（weibo@九門官微）

應昊茗 飾 齊鐵嘴

應昊茗 飾 齊鐵嘴（weibo@九門官微）

李乃文 飾 半截李

李乃文 飾 半截李（weibo@九門官微）

釋小龍 飾 黑背老六

釋小龍 飾 黑背老六（weibo@九門官微）

胡耘豪 飾 陳皮阿四

胡耘豪 飾 陳皮阿四（weibo@九門官微）

徐正溪 飾 二月紅

徐正溪 飾 二月紅（weibo@九門官微）

季肖冰 飾 解九