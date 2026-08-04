75歲食神梁文韜近照曝光再現巨型肚腩　酒樓獲米芝蓮17年推介！

現年75歲、憑藉主持無綫飲食節目《日日有食神》而深入民心的「食神」梁文韜（韜韜），其標誌性的巨型肚腩向來是他的個人招牌。近日有網民於小紅書上載韜韜的最新近照，為他主理的「大榮華圍村菜」再次榮獲米芝蓮推介表達祝賀！這已經是該酒樓連續第17年當選米芝蓮推介，成就極為罕見。

肥大身形曾是食神梁文韜的標誌。(抖音)

梁文韜75歲現歲月痕跡

從曝光的近照可見，當日韜韜身穿一襲簡潔白衫配深色長褲，手持麥克風發言。雖然服飾樸素，但大眾的焦點無疑全落在他極為吸睛的身形之上。韜韜標誌性的招牌巨型肚腩雖然有所收斂，，但年過七旬的他臉皮比起以往明顯鬆弛，雙眼的眼袋亦頗為巨大。

雖然韜韜臉上難掩歲月痕跡，但精神依然十分飽滿。（小紅書圖片）

當日韜韜身穿一襲簡潔白衫配深色長褲，標誌性的招牌巨型肚腩有所收斂。（小紅書圖片）

發帖的網民亦特別配文致敬：「恭喜韜哥，恭喜榮華餅家1960年首創白蓮蓉品牌，恭喜大榮華酒樓圍村菜連續17年米芝蓮推介，實在難能可貴，恭喜韜哥越嚟越靚仔一年畀一年更型仔」。

韜韜主理的大榮華酒樓圍村菜連續17年米芝蓮推介。（小紅書圖片）

榮華餅家1960年首創白蓮蓉品牌。（小紅書圖片）

轉戰自媒體吃播「食無定時」 昔日減肥成果功虧一潰

韜韜早年曾在新界元朗大榮華酒樓工作，其後經文化界人士葉漢良介紹，憑藉推廣傳統圍村菜而聲名大噪。過去他曾透露，自己當年因頻繁應酬及飲食極不定時，導致體重失控，腰圍巔峰期一度高達62吋，更長年受「三高」等健康問題困擾。

梁文韜（韜韜）曾在新界元朗大榮華酒樓工作，之後經葉漢良向文化界介紹，始以傳統圍村菜聞名。（Facebook照片Hugo Leung）

兩個月前（5月份）就有網民於小紅書上載和梁文韜的合照，韜韜巨型肚腩及標誌性米芝蓮身形依然。（小紅書圖片）

事實上，韜韜此前曾一度積極減肥並取得顯著成果，在兩年幾內勁減131磅，腰圍亦由62吋減至41吋。但自從近年轉戰自媒體、經營個人頻道並投入「吃播」行列後，韜韜頻繁周圍走「搵食」且堅持親自試菜。長時間高熱量的美食體驗，令他原本見效的瘦身成果瞬間破功，體型再次橫向發展，重現當年標誌性的「食神肚腩」！

食神梁文韜一度暴瘦逾130磅。(抖音)

韜韜幾年前開始減肥，更瘦了130磅，令人以為他健康響警號，但他就表示自己非常健康。（抖音截圖）