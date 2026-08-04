賭王最索外孫女何鍶珩空降電音節　與何超瓊同框盡顯跨世代潮味

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice），是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女。近日她竟驚喜與姨媽何超瓊（Pansy）同框，一同現身全球最Hit的頂級電音派對放閃狂歡！



早前何鍶珩生日獲何超鳳何超瓊祝賀。（小紅書圖片）

西班牙電音盛事狂歡放閃

何鍶珩近日於社交媒體大晒與姨媽何超瓊的合照。二人遠赴西班牙伊維薩島（Ibiza）人氣戶外夜店USHUAÏA，適逢全球夏日電音季頂峰的黃金週，現場氣氛簡直熱爆！派對現場何超瓊以一頭幹練短髮配上黑色上衣及閃鑽半截裙亮相，端莊大氣又不失華麗感，保養得宜的神級狀態絲毫看不出已屆63歲高齡；何鍶珩則換上白色露肩短裙，大方展露一雙修長白滑美腿與玲瓏身段，嬌俏性感度爆燈！另一張合照中，何鍶珩側頭緊挨姨媽肩頭、手搭對方臂彎，嬌態十足；何超瓊則展現一貫淡定優雅的微笑，姨甥二人並肩合影溫馨感滿瀉。何鍶珩更霸氣配文：「We came, we saw, we conquered」，颯爽名媛氣場全開！

（IG@xx.beatrice.xx）

豪門潮爆天花板

相片一出，網民紛紛留言激讚，直指何超瓊與何鍶珩氣質超群，更大讚何超瓊「真的是大美人」，二人同框絲毫沒有世代差距，舉手投足間盡顯跨世代時尚魅力，堪稱「豪門最潮姨甥天花板」