《殺手媽咪》鄭準元上綜藝被狠批態度差　揭錄製完嘔吐真相惹心痛

韓國男星鄭準元近日與孔曉振登上國民主持人劉在錫的熱門綜藝《玩甚麼好呢？》，宣傳新劇《殺手媽咪》。身為「綜藝小白」的他全程表現生硬，甚至被網民狂轟「態度差」。不過Haha等前輩齊齊發聲護航，孔曉振更爆出他錄影後的慘況，引發網民熱議。



《殺手媽咪》鄭準元（IG@jungjvnwon）

孔曉振直言鄭準元不擅長綜藝。（《玩甚麼好呢？》圖片）

綜藝初體驗勁緊張 前輩狂救場無用

初戰綜藝的鄭準元極度緊張，登場時全程以僵硬姿態環顧四周，一旁的孔曉振亦直言：「他真的不擅長這個。」當國民 MC 劉在錫親切問道：「你看過我們的作品嗎？感覺怎麼樣？」鄭準元竟含糊又冷淡地回答：「就是看起來比較輕鬆…」眼見氣氛結冰，劉在錫與朱宇宰即開玩笑救場：「為什麼屁股只坐凳邊啊？」、「快要掉下去了」，嘗試緩和場面。

鄭準元（右）肉眼可見地緊張。（《玩甚麼好呢？》圖片）

玩遊戲演技挑戰突死機

其後朱宇宰提議玩「一句話挑戰」，讓鄭準元用不同情緒演繹同一句台詞。沒想到他一面對鏡頭竟瞬間「斷線死機」，緊閉雙眼兼嘴唇猶豫大半天，連一個字都擠不出。全場死寂之下，劉在錫趕緊打圓場：「好，我們直接進行下一段！」許卿煥親自示範帶動氣氛，孔曉振亦幫手加「開始！」，可惜鄭準元依然毫無反應，最終只能靠孔曉振親自上陣收拾殘局。雖然鄭準元事後主動表示願意嘗試，但環節已經結束，白白錯失表現機會。

死機緊閉雙眼。（《玩甚麼好呢？》圖片）

鄭準元遭網民轟態度差。（《玩甚麼好呢？》圖片）

網民轟態度差Haha孔曉振等齊力挺

節目出街後，韓國網民狠批鄭準元表現消極不投入。同場主持Haha及金賢淑等隨即發聲護航，強調他現場表現討喜兼已盡全力完成錄製，呼籲大眾體諒其內向性格，毋須放大成態度問題。

劇中飾演其妻子的孔曉振亦於IG貼相力挺拍檔，附文表示：「錄影結束後真的吐了的這位老公……對不起，我沒能救你。」揭露對方是緊張過度引致生理不適。真相大白後網民態度轉軟，紛紛心痛留言：「到底有多緊張才會吐啊」、「真是辛苦了」。