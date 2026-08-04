為養家演大尺度戲還被逼陪酒！韓劇新星金世仁隱退13年轉做外賣員

韓國女星金世仁淡出演藝圈13年後，近日登上MBN《獨家世界》公開近況。她曾因家庭困境接拍大尺度演出，卻接連遭遇親人離世、母親重病及合約糾紛，身心俱疲之下選擇離開演藝圈。如今為維持生計，除了從事外送相關工作，也在物流中心打工，忙碌的日常曝光後引發外界關心。



金世仁2日在個人社群帳號分享生活點滴，透露自己凌晨1點半便開始到物流中心工作，一直到上午9點才結束工作返家。她寫下：「今天順利完成物流中心的工作，現在才剛回到家。」她表示，當天有3名新加入的工作人員，包括男性在內，因為無法適應工作強度，中途選擇離開，因此讓留下來的人負擔增加，「感覺也因此多做了一些工作」。

金世仁（IG@actkimsein）

金世仁曾演情境喜劇《Oh My God》被視為新生代演員，之後卻突然隱退：

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回到家後，金世仁也沒有休息，還要照顧家中的動物。她透露，一進門便先餵孩子吃飯、帶牠們短暫散步、換水，接著將兔子和雞放到院子活動，忙完後才洗澡躺下休息。雖然身體相當疲憊，但她仍認為「這是努力生活的一天」，並曬出手機顯示凌晨5點的照片，讓粉絲看見她早起工作的真實模樣。

金世仁照顧7隻流浪犬 靠打工維持家庭開銷

金世仁日前登上韓國綜藝節目《獨家世界》，首次公開淡出演藝圈後的生活。節目中，她透露目前與7隻流浪犬共同生活，平時靠外送工作賺取收入。她當時坦言：「我做食物外送兼職，必須努力賺取一分一毫。」即使偶爾仍會接拍廣告、戲劇或電影相關工作，但為了養活家中「大家庭」，仍必須不停努力工作。

她在節目中展現出即使經濟狀況不寬裕，仍努力照顧身邊生命的堅強模樣，也讓不少觀眾感到心疼。

曾是受矚目新星 金世仁揭13年前離開演藝圈原因

金世仁過去曾被視為具潛力的新生代演員，2011年出演情境喜劇《Oh My God》（《오마이갓》），飾演新婚妻子角色，之後也跨足電影與廣告領域發展。

談及當年突然隱退的原因，金世仁也在節目中首次揭露了隱藏13年的痛苦真相。

我當時對演藝圈徹底心灰意冷。經紀公司代表經常把我帶到娛樂場所（酒吧）那類的地方，不斷折磨我。當時對我來說每天都像地獄一樣，甚至變得非常討厭活著。

曬近況照回應外界關注：手腳看得出曾經吃苦

由於物流中心工作的消息受到關注，金世仁同日也更新社群，分享個人照片與生活照。她寫道：「對啊，就連我自己看了也覺得反差好像有點大。在仔細看我的手和腿之前，可能會覺得我是完全沒有吃過苦的人。」

她坦言看到這樣的落差「有一點委屈」，但也笑說「這應該是好事吧」，以平靜態度面對外界對她生活轉變的關注。如今的金世仁雖已離開鎂光燈，但仍靠自己的力量努力生活，她堅韌面對人生轉折的故事，也獲得不少網友支持與鼓勵。

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