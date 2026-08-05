《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐是誰？名字怎麼讀？全網為他失戀心疼！

Netflix奇幻浪漫韓劇《毛骨悚然的戀愛》（Spooky in Love）正在熱播，該劇由朴恩斌與梁世宗領銜主演，講述有陰陽眼的大集團繼承人千汝利（朴恩斌飾）遇上怕鬼檢察官馬剛旭（梁世宗飾），兩人隨着一單又一單兇案而擦出愛火花，至第六集更突然訂婚，而一直暗戀千汝利的財閥繼承人姜珉煥（邕聖祐飾）慘失戀。



對於有樣貌、有身形、有家底兼體貼的男二「被失戀」，韓劇討論區的網民集體暴動，紛紛為邕聖祐心痛，又抱不平地質問男二「輸在哪？」，其討論度甚至超越男主角梁世宗，令「只要男二」成為熱烈焦點話題。到底邕聖祐是誰？他名字怎麼讀？為何被韓媒封為「韓劇史上最具威脅力的高顏值男二」？以下一一話你知！



邕聖祐飾演的財閥繼承人姜珉煥展現出一種令人無法抗拒的紳士魅力，讓觀眾集體倒戈。（IG@tvn_drama）

邕聖祐戲裡是愛而不得的財閥繼承人，現實生活是一個努力向上，熱愛生活的搞笑男。（IG@osw_onge）

邕聖祐／邕聖宇的名字這樣讀？

在《毛骨悚然的戀愛》劇中，飾演韓國頂級CL酒店及度假村集團繼承人「姜珉煥」，正是擁有極罕見姓氏的男星邕聖祐（又譯：邕聖宇/Ong Seong-wu），其姓氏「邕」在粵語中讀作「雍」（粵音：jung1 / ung1），普通話讀作「yōng」，這特殊姓氏搭配其雕刻般的精緻外貌，使他在演藝圈顯得尤為獨樹一幟。

邕聖祐飾演的財閥繼承人姜珉焕展現出一種令人無法抗拒的紳士魅力，讓觀眾集體倒戈。（IG@fantagio_official）

劇中的富二代姜珉煥不只擁有驚人財力，更具備高智商與溫柔優雅的談吐。相較於梁世宗所飾演、性格較為剛硬正直的檢察官馬剛旭，姜珉煥展現出一種令人無法抗拒的紳士魅力，他總是在女主角需要幫助時默默伸出援手，種種專情又寵溺的舉動，讓觀眾集體倒戈，大呼陷入「外貌陷阱」。

不少網民為姜珉煥打抱不平，不禁質問：「為什麼有錢又有顏的深情富二代總是愛而不得？！」（IG@tvn_drama）

選秀出身加入男團Wanna One 轉型實力派演員

現年30歲的邕聖祐，其演藝履歷亦相當亮眼，他於2017年參加韓國現象級選秀節目《Produce 101》第2季亮相，憑藉立體的五官、出色的歌唱實力與驚人的舞蹈功底，最終獲得第5名，以限定男團Wanna One成員身份正式出道。

選秀節目《Produce 101》第二季時期的邕聖祐臉上還有未褪去的幼態，昔日人氣練習生日後大蛻變。（YouTube@Mnet TV）

經典《Get Ugly》舞台直拍畫面，邕聖祐當年憑靈活舞姿與利落表情管理圈粉無數。（YouTube@Mnet TV）

限定男團Wanna One解散後，邕聖祐成功轉型為實力派演員，首部主角電視劇《18歲的瞬間》便獲得好評，其後在《境遇之數》及《大力女子姜南順》中飾演男主角，演技獲得各方肯定。這次他在退伍後強勢回歸，挑戰成熟優雅的財閥繼承人，眼神充滿戲劇張力，被韓媒封為「韓劇史上最具威脅力的高顏值男二」。

邕聖祐首部主演劇《18歲的瞬間》，飾演孤獨高中生崔俊宇，清純少年模樣迷倒無數粉絲。（《18歲的瞬間》劇照）

邕聖祐在《大力女子姜南順》中飾演熱血刑警，正派熱血暖男形象深入民心。（《大力女子姜南順》劇照）

網民熱議：顏值即正義！五官決定三觀

隨着《毛骨悚然的戀愛》熱播，韓國線上討論區與國際社交平台上，關於「姜珉煥」的討論鋪天蓋地，網民們紛紛留言發表看法，不少人笑言「五官決定三觀」：

「呢個邊度係男二？根本係嚟搶走全網少女心嘅！」

「女主如果唔要姜珉煥，請立刻將佢留畀我！」

梁世宗好靚仔，但邕聖祐演嘅姜珉煥一出場，我嘅視線真係移唔開！ 網民留言

邕聖祐笑容溫文爾雅，完美高富帥外表之下暗藏扭曲執念。網民：「他好癲，我好喜歡！」。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

朴恩斌飾演的千汝利是否會選擇邕聖祐飾演的姜珉煥呢？網民評論：「女主如果唔要姜珉煥，請立刻將佢留畀我！！」。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

這場高顏值男二與正直男一之間的張力對戲，推動《毛骨悚然的戀愛》收視率節節上升，成為2026年夏日討論度極高的奇幻愛情韓劇。