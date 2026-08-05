《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐是誰？名字怎麼讀？全網為他失戀心疼！
Netflix奇幻浪漫韓劇《毛骨悚然的戀愛》（Spooky in Love）正在熱播，該劇由朴恩斌與梁世宗領銜主演，講述有陰陽眼的大集團繼承人千汝利（朴恩斌飾）遇上怕鬼檢察官馬剛旭（梁世宗飾），兩人隨着一單又一單兇案而擦出愛火花，至第六集更突然訂婚，而一直暗戀千汝利的財閥繼承人姜珉煥（邕聖祐飾）慘失戀。
對於有樣貌、有身形、有家底兼體貼的男二「被失戀」，韓劇討論區的網民集體暴動，紛紛為邕聖祐心痛，又抱不平地質問男二「輸在哪？」，其討論度甚至超越男主角梁世宗，令「只要男二」成為熱烈焦點話題。到底邕聖祐是誰？他名字怎麼讀？為何被韓媒封為「韓劇史上最具威脅力的高顏值男二」？以下一一話你知！
邕聖祐／邕聖宇的名字這樣讀？
在《毛骨悚然的戀愛》劇中，飾演韓國頂級CL酒店及度假村集團繼承人「姜珉煥」，正是擁有極罕見姓氏的男星邕聖祐（又譯：邕聖宇/Ong Seong-wu），其姓氏「邕」在粵語中讀作「雍」（粵音：jung1 / ung1），普通話讀作「yōng」，這特殊姓氏搭配其雕刻般的精緻外貌，使他在演藝圈顯得尤為獨樹一幟。
劇中的富二代姜珉煥不只擁有驚人財力，更具備高智商與溫柔優雅的談吐。相較於梁世宗所飾演、性格較為剛硬正直的檢察官馬剛旭，姜珉煥展現出一種令人無法抗拒的紳士魅力，他總是在女主角需要幫助時默默伸出援手，種種專情又寵溺的舉動，讓觀眾集體倒戈，大呼陷入「外貌陷阱」。
選秀出身加入男團Wanna One 轉型實力派演員
現年30歲的邕聖祐，其演藝履歷亦相當亮眼，他於2017年參加韓國現象級選秀節目《Produce 101》第2季亮相，憑藉立體的五官、出色的歌唱實力與驚人的舞蹈功底，最終獲得第5名，以限定男團Wanna One成員身份正式出道。
限定男團Wanna One解散後，邕聖祐成功轉型為實力派演員，首部主角電視劇《18歲的瞬間》便獲得好評，其後在《境遇之數》及《大力女子姜南順》中飾演男主角，演技獲得各方肯定。這次他在退伍後強勢回歸，挑戰成熟優雅的財閥繼承人，眼神充滿戲劇張力，被韓媒封為「韓劇史上最具威脅力的高顏值男二」。
網民熱議：顏值即正義！五官決定三觀
隨着《毛骨悚然的戀愛》熱播，韓國線上討論區與國際社交平台上，關於「姜珉煥」的討論鋪天蓋地，網民們紛紛留言發表看法，不少人笑言「五官決定三觀」：
「呢個邊度係男二？根本係嚟搶走全網少女心嘅！」
「女主如果唔要姜珉煥，請立刻將佢留畀我！」
梁世宗好靚仔，但邕聖祐演嘅姜珉煥一出場，我嘅視線真係移唔開！
這場高顏值男二與正直男一之間的張力對戲，推動《毛骨悚然的戀愛》收視率節節上升，成為2026年夏日討論度極高的奇幻愛情韓劇。