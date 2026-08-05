二代韓團Secret重組拍短片谷新歌　全烋星誇張舞姿被鬧爆醜化50歲

二代韓國女團Secret近期加入新成員重組復出，本來令一眾粉絲相當期待。不過，她們近日上傳的一段宣傳新歌短片卻意外惹來極大爭議，片中成員全烋星誇張搞笑的舞姿，被不少網民猛烈抨擊是在醜化50歲以上的人群。



韓國二代女團Secret近期加入新成員重組復出。（IG@offcl.secret）

短片惹火網民怒轟醜化50歲

日前，Secret上傳了一段名為「POV：當幹勁走在身體前面時」的短片，宣傳新歌《Ice Cream》。片中三位成員分別代表「20多歲」、「30多歲」及「50多歲」大跳新歌舞步。負責演繹「50多歲人群」的全烋星刻意跳得極度誇張兼吃力笨拙，跟其餘兩人形成強烈對比。影片曝光後大批網民鬧爆：「這不是在醜化50歲以上的人嗎？」直指她們毫不尊重長者。有網民建議大可將概念改為「能量200%、100%、50%」，直斥以年齡開玩笑實在過火；但亦有粉絲力撐，認為大眾「對純為搞笑的影片解讀過度」。

片中全烋星代表50+人群。（IG@offcl.secret）

動作極其誇張。（IG@offcl.secret）

動作極其誇張。（IG@offcl.secret）

被指醜化50多歲的人群。（IG@offcl.secret）

歷經成員退團，三人陣容重新出發

Secret於2009年出道，曾憑《Magic》及《Madonna》等多首洗腦神曲紅極一時。經歷了韓善伙及宋枝恩先後退團，組合一度迎來超長空白期。直至今年6月，元祖成員全烋星、鄭河娜聯同新加入的成員金藝彬組成全新三人陣容強勢回歸，推出特別迷你專輯《Secret Flave》。今次本想藉拍Shorts谷新歌，卻釀成公關災難。

韓國二代女團Secret。（IG@offcl.secret）

韓國二代女團Secret。（IG@offcl.secret）