李修賢為嘲周星馳「無兒無女」致歉　首次回應轉賣合約與壓榨傳聞

資深藝人李修賢於8月4日上載短片，為日前在直播中公開嘲諷昔日徒弟周星馳（星爺）「無兒無女、冇家庭冇朋友」、甚至指對方戴口罩出門是「鬼鬼祟祟」等爭議言論發文道歉。由於該番言論發酵時正值星爺執導的電影《功夫女足》熱映期間，瞬間引爆全網輿論。

李修賢坦言，不應該在公眾面前講這些。（抖音@李修賢）

雖然李修賢在影片中坦承「公眾人物不應該講這些話」，但有網民指出，整段影片通篇未向星爺本人正面說出一句「對不起」。不少網民質疑他只是承受不住全網的嚴厲指責與「網暴」壓力才被迫發聲，並非真心想化解這段沉寂多年的恩怨。

網民指整段影片通篇未向星爺本人正面說出一句「對不起」。（抖音@李修賢）

首度回應澄清「壓榨、轉賣合約」全非事實

除了為言論過失道歉外，李修賢今次更首度正面回應並否認流傳多年的「壓榨星爺」及「高價轉賣合約」等傳聞。他明確表示網絡上相關的說法「都不是事實」，指稱網上流傳的截圖與言論均屬偽造或斷章取義。不過，對於30多年前兩人合作的具體細節與爭議，李修賢並未多作交代，僅以「細節很少講，自己心裏清楚」一筆帶過。眼見風波牽連甚廣，他亦在片中特別懇請廣大網友保持理性，切勿對其家人及粉絲進行網絡暴力。

首次否認「壓榨星爺」及「高價轉賣合約」等傳聞。（抖音@李修賢）

更求網民高抬貴手，放過自己家人。（抖音@李修賢）

38年師徒70萬低價長約埋下決裂伏線

回顧兩人積怨多年的背景，早在1988年，李修賢發掘了當時仍在演藝圈浮沉的周星馳，給予其參演電影《霹靂先鋒》的機會。星爺亦憑藉該片一舉奪得第25屆金馬獎「最佳男配角」，李修賢因而被視為星爺影壇生涯的伯樂。然而，隨著星爺隨後紅遍大江南北、身價暴漲，兩人因當年簽下的每部僅70萬港幣低價長約，以及後續合約轉讓等經濟利益問題產生嚴重分歧，最終關係破裂分道揚鑣，演變成香港娛樂圈數十年來備受關注的經典師徒恩怨。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）