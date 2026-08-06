熊本地震｜孝女爆炸亡「無緣見偶像山田涼介」　事務所捐百萬賑災

日本熊本縣7月28日發生規模7.1的強震，當地的永旺夢樂城熊本（AEON MALL熊本）疑似因瓦斯外漏爆炸，導致7名員工罹難。美妝品牌HIBITA（ハビタ）員工大竹玖瑠美更是被要求重返現場，竟無辜喪命。



遺屬這幾天受訪，原來當天玖瑠美還有親戚造訪商場，卻未能將她留下，最後天人永隔。遺屬還透露，玖瑠美是山田涼介、京本大我等當紅男偶像的粉絲，已經都訂好11月的演唱會門票、機票準備參戰，如今卻徒留遺憾。

山田涼介（Johnny & Associates, Inc.）

孝順長女遇死劫留遺憾 無緣朝聖男神演唱會

日本狗仔《週刊文春》採訪到玖瑠美的一位男性親戚，他稱其實當天玖瑠美的阿姨、表親也去了永旺夢樂城熊本，三個人爆發地震後先去停車場碰面，只是玖瑠美當時應公司要求，要把收銀機的錢放回保險箱。雖然兩位親戚勸她不要去，但玖瑠美本著作為員工的使命感還是回去店內，未料竟成她最後身影，這讓兩位家屬都非常後悔，應該要硬是把玖瑠美留下來。

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，該縣嘉島町永旺（Aeon）購物中心其後發生爆炸導致7人死亡，其中一名死者是22歲的女店員大竹玖瑠美。（網絡圖片）

玖瑠美回到商場之後，手機GPS定位就再也沒動過，守候的親戚們原本還抱一線希望，想說可能只是玖瑠美把手機留在裏頭。沒想到最後通報玖瑠美跟同事倒地。男星親戚也表示，玖瑠美是家中長女，由於父親早逝，她在高中畢業後就立刻開始工作養家。未料如今發生憾事，表親還提到：「玖瑠美很喜歡偶像，本命就是Hey! Say! JUMP的山田涼介、SixTONES的京本大我。」原定11月要去看演唱會，機票也買好了。

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母淚求真相盼給交代 偶像暖心捐款助重建

遺屬也表示，這次主動公開玖瑠美的照片、真實姓名，是希望能更快調查出整件事情的真相，不要再發生類似憾事。玖瑠美的母親更是含淚痛訴：「如果沒有這次的爆炸，我的孩子一定還活著…事情就這樣結束的話，玖瑠美就沒辦法得到應有的交代，我只希望能查明事件原因。」

山田涼介、京本大我目前都隸屬於STARTO娛樂，發生熊本地震後，公司發揮愛心不落人後。公司8月4日宣布將捐贈日幣1億元（約497萬港元）給熊本縣，同時也會在旗下藝人活動會場設置募款箱，希望災區能早日重建，災民也能回到以往生活。相關藝人更是有錢出錢、有力出力，嵐以公司名義捐款日幣5千萬元（約248萬港元）、龜梨和也捐款日幣1千萬元（約50萬港元）；SUPER EIGHT成員安田章大得知目前災區嚴重缺水，委請10噸的卡車將大量瓶裝水送往災區支援，8月4日已順利送達。

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