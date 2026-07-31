熊本地震｜寶可夢捐1億日元協助災後重建　網民讚爆：感動到哭

日本熊本縣7月28日發生規模7.1地震，最大震度7，目前已造成35人死亡。寶可夢公司30日在官方社群平台及網站發布聲明，宣布將捐出總計1億日圓（約新台幣1987萬元）賑災，消息曝光後大批網友直呼感謝，「會買更多商品支持你們！」



寶可夢在題為「關於支援令和8年熊本地震災害受災地區」的聲明中表示，對於此次熊本地震受災民眾表達誠摯慰問，並宣布決定捐出總額1億日圓，作為提供熊本縣、日本紅十字會的賑災義援金，以及相關支援團體的捐款，希望能協助受災民眾救援工作，並支援災區復原與重建。

聲明全文。（截取自X，翻譯自Google）

聲明最後也表示，衷心祈願災區能夠早日完成復原與重建，讓受災民眾盡快恢復正常生活。

網友大讚：不愧是寶可夢

消息曝光後，不少日本網友湧入X的留言區表達支持，有人寫下

「這是為了下一代孩子著想的英明決定，不愧是寶可夢」

「真的非常感謝，我會買更多商品支持你們」

「我喜歡寶可夢，也包括它願意做這些事」

「非常感謝你們捐贈的1億，我感動得都哭了。」



也有許多網友表示：

「太棒了！今後也會繼續全力支持寶可夢」

「非常感謝。希望您的熱忱支援能實際送達災區……」

「讓我們一起幫助熊本人吧！真的是一家很棒的企業」。



還有自稱熊本縣民的網友留言感謝，

謝謝你們一直帶給大家歡樂，我會繼續喜歡並支持寶可夢。

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