AV女優田野憂賑災熊本捐300萬日圓 網嘲「給髒錢」本人高EQ回應
撰文：TVBS新聞網
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日本熊本縣近日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，日本AV女優田野憂第一時間伸出援手，宣布捐出300萬日圓（約15萬港元）協助災後重建，並號召朋友募集飲用水、生理用品及尿布等生活必需品送往災區。
不料這番暖心善舉曝光後，竟遭部分酸民譏諷是「給髒錢」，對此她親自展現高EQ回應，讓無數網友讚爆！
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賑災物資送進災區！慘遭酸民冷嘲熱諷「給髒錢」
田野憂表示，自己能做的事情雖然有限，但仍希望為熊本盡一份綿薄之力，誠心祈禱災民能早日恢復正常生活。她認為只要能真正幫助到需要的人，就是一件非常有意義的事。
沒想到貼文發布後，竟有酸民在下方留言嘲諷：
雖然是「髒錢」，但還是謝謝妳囉。
刻意將她的職業與捐款行為掛鉤，引發不少網友不滿。
高EQ正面反擊！田野憂：善意不該因職業被否定
面對突如其來的惡意攻擊，田野憂展現成熟大方的態度，沒有動怒爭辯，而是親自回應強調：
善意不應該被職業所否定，能不能真正幫到災民才是重點。
她認為做善事不受職業影響，捐款就是捐款，自己只在乎是不是真正幫助到受災民眾。
網一面倒力挺！「善意不該被貼標籤」
田野憂冷靜且充滿力量的回應，迅速在網路上掀起熱烈討論，不少網友紛紛湧入留言支持：
「願意付出就值得尊重」
「善意不該被貼標籤」
「真正重要的是災民得到幫助，酸民到底做了什麼？」
這次她以高EQ化解偏見，也讓討論焦點重新回歸賑災與公益本身，獲得萬人點讚支持。
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