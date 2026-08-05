AV女優田野憂賑災熊本捐300萬日圓　網嘲「給髒錢」本人高EQ回應

日本熊本縣近日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，日本AV女優田野憂第一時間伸出援手，宣布捐出300萬日圓（約15萬港元）協助災後重建，並號召朋友募集飲用水、生理用品及尿布等生活必需品送往災區。



不料這番暖心善舉曝光後，竟遭部分酸民譏諷是「給髒錢」，對此她親自展現高EQ回應，讓無數網友讚爆！

田野憂（x@_yu_8_8）

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賑災物資送進災區！慘遭酸民冷嘲熱諷「給髒錢」

田野憂表示，自己能做的事情雖然有限，但仍希望為熊本盡一份綿薄之力，誠心祈禱災民能早日恢復正常生活。她認為只要能真正幫助到需要的人，就是一件非常有意義的事。

沒想到貼文發布後，竟有酸民在下方留言嘲諷：

雖然是「髒錢」，但還是謝謝妳囉。

刻意將她的職業與捐款行為掛鉤，引發不少網友不滿。

高EQ正面反擊！田野憂：善意不該因職業被否定

面對突如其來的惡意攻擊，田野憂展現成熟大方的態度，沒有動怒爭辯，而是親自回應強調：

善意不應該被職業所否定，能不能真正幫到災民才是重點。

她認為做善事不受職業影響，捐款就是捐款，自己只在乎是不是真正幫助到受災民眾。

網一面倒力挺！「善意不該被貼標籤」

田野憂冷靜且充滿力量的回應，迅速在網路上掀起熱烈討論，不少網友紛紛湧入留言支持：

「願意付出就值得尊重」

「善意不該被貼標籤」

「真正重要的是災民得到幫助，酸民到底做了什麼？」



這次她以高EQ化解偏見，也讓討論焦點重新回歸賑災與公益本身，獲得萬人點讚支持。

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