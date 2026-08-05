吳彥祖與13歲愛女行山騷長腿　暴風式成長身高直逼近米八Lisa S.

男神吳彥祖（Daniel）與名模妻 Lisa S. 結婚多年依然甜到漏！定居美國多年的他，近日拍完電影《九龍城寨·終章》在港長達三個月的拍攝行程後，殺青歸心似箭，一秒都不多等火速飛回美國會合妻女。一家三口隨即直奔優勝美地國家公園（Yosemite）野生露營徒步，享受難得的溫馨家庭時光！



一家三口直奔優勝美地國家公園露營徒步。（IG@thatdanielwu）

Raven身高直逼Lisa S.

從曝光的影片可見，51歲的吳彥祖以迷彩背心搭配棒球帽與反光墨鏡亮相，身形保養極佳，熟男魅力天花板絲毫不減！不過全場最吸睛的，莫過於今年13歲的愛女吳斐然（Raven）。年紀輕輕的 Raven 展現「暴風式成長」，身高竟然已直逼 1.78 米的名模媽媽 Lisa S.！一雙逆天修長美腿比例絕佳，五官更完美遺傳爸媽的高顏值基因，少女氣質逼人。影片中Raven手持樹枝當手杖穿梭山林，又在巨型紅杉樹洞前可愛留影，活力十足。連吳彥祖都搞笑自爆女兒對徒步露營似乎「不太買賬」，但依然無損一家人的好興致！

Raven身高直逼Lisa S. 。（IG@thatdanielwu）

Raven遺傳了超模媽媽長腿。（IG@thatdanielwu）

網民兩極熱議顏值

Raven近照曝光後隨即引發網民洗版熱議！有人大讚她「長得很漂亮，這基因」、「愈大愈漂亮，有點混血的感覺」，但亦有部分網民認為「路人顏值水平」，算不上驚艷。不過討論最熱烈的，並非Raven像爸還是像媽，而是不少網民直言她竟「撞樣」韓國人氣男團CORTIS的混血成員趙雨凡（James），兩人的神情與立體輪廓直逼「複製貼上」，引起大批留言附和，神級撞樣迅速成為這趟溫馨露營的最大爆點！

韓國男團CORTIS成員趙雨凡。（IG@james.cortiis 、網上圖片）

Raven神撞樣趙雨凡。（小紅書圖片）