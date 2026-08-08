許紹雄愛女許惠菁「屢敗屢戰」再開新舖　陳敏之落場力撐大讚好飲

許紹雄（Benz哥）愛女許惠菁（Charmaine），自去年從新加坡結束餐飲事業回流香港，本想與父親享受天倫之樂，卻突然要面對至親離去的打擊。痛失愛父後一直努力生活，近日許惠菁在香港主場再做老闆娘，新舖更獲Benz哥生前好友陳敏之親自落場力撐，見證這位星二代愈戰愈勇的打不死精神。

陳敏之親自落場力撐。（小紅書@陳敏之）

陳敏之開玩笑表示，操作有少少手忙腳亂。（小紅書@陳敏之）

獅城損手交學費 無懼挫折回港重新出發

講起許惠菁的創業路，絕對擔得起「屢敗屢戰」四個字。早年她獲「廿四孝老竇」許紹雄豪擲七位數重金支持，在新加坡連開三間食店，風頭一時無兩。不過，做生意總有高低起跌，2024年初，為了解決與新婚老公Shane分隔兩地的相思之苦，許惠菁毅然決定頂讓新加坡的兩間店舖，退守香港。雖然在獅城的生意場上交了不少「學費」，但挫折並沒有磨滅她的創業火花。經過一段時間的沉澱與籌備，許惠菁決定在香港主場重新出發，開設全新店舖。這種不怕蝕底、跌低再爬起身的老闆娘風範，實在令人佩服。

許惠菁曾在新加坡開鋪，l許紹雄同老婆不時都會落去刲幫手。(IG圖片）

在《正義女神》飾演高成彬一角的劉倬昕亦有現身。（小紅書@陳敏之）

陳敏之做生招牌展現圈中人情味

雖然Benz哥已經離開了大家，但他生前在圈中廣結善緣，留下的一班好友依然對許惠菁寵愛有加。日前，陳敏之就上載了一段Vlog，驚喜現身許惠菁的新店！片中可見，敏之並非只來「打卡」，而是親自落場打點，化身最索「一日店長」做生招牌幫手谷客。她更窩心地Tag了許惠菁並留言：「支持妹妹新店是必須的💪 #之心好友 #一日店长」，盡顯娛樂圈濃厚的人情味。此外，許惠菁早前更正式簽約林盛斌（Bob）旗下殺入司儀界，幕前幕後雙線發展。