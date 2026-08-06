邱淑貞二女沈日度假曬近照　五官愈大愈標緻完美複製媽媽神基因

撰文：河伯
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90年代性感女神邱淑貞在1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後便淡出幕前，二人育有三名女兒沈月、沈日及沈晨，三姊妹一直備受外界關注。向來低調的二女沈日，近日在社交媒體分享多張西班牙旅遊靚相，沉寂數月未有更新近況的她，最新顏值隨即引爆網民熱議！

邱淑貞二女沈日。（IG@yatsham）

白背心配荷葉邊長裙盡顯少女味

從沈日分享的照片所見，她身穿簡約白色貼身小背心，下身搭配不規則荷葉邊設計的卡其色長裙，腳踏黃色運動鞋，分別在當地古蹟、石樓梯及街頭瀟灑擺Pose，招牌甜笑散發濃濃少女味！對比昔日略帶圓潤豐滿的身形，沈日今次明顯「甩肉」瘦了一大圈，貼身穿搭大展纖細小蠻腰，身段輕盈極具名模架勢。她更親切回覆網民熱情打氣：「很久沒更新了，接下來努力日更，補補這段時間的日常。」

盡顯少女味。（IG@yatsham）

五官愈大愈標緻獲讚似足媽媽

照片曝光後，網民焦點均落在沈日的外貌變化上，不少網民猛然發現她甩肉後五官輪廓更為深邃立體，眉眼神態簡直神複製媽媽邱淑貞，紛紛留言「越長大越像媽媽了」，證明家族基因強大。亦有眼尖網民留意到，大姊沈月向來是爸爸沈嘉偉服裝品牌的指定模特兒，而沈日今次穿上時尚服飾亮相，更特意標記了父親的時裝品牌，化身最強「生招牌」！此舉讓不少外界推測她是否正在為隨時入行試水溫，與獲封「最美星二代」的大姊沈月相比，沈日同樣各有千秋，姊妹倆顏值星味爆燈，未來發展令人期待！

似足媽媽啊。（IG@yatsham）
五官愈大愈標緻。（IG@yatsham）
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