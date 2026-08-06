中年好聲音｜伍仲衡疑寸吳亦偉咬字不清　加碼改歌詞：其實唱乜X

無綫節目《中年好聲音4》正熱播中，節目的前評審伍仲衡（Harry）近日在社交平台發文，疑似暗寸十強選手、來自台灣的吳亦偉的唱歌咬字表現，引來廣大網民熱烈關注與討論。



伍仲衡發文疑暗寸吳亦偉唱粵語歌咬字。（IG@harryngchunghang）

十強選手、來自台灣的吳亦偉。（公關提供）

吳亦偉生於音樂世家，父親是金曲獎得主吳廷宏，姐姐為知名歌手吳亦帆。（陳釗 攝）

伍仲衡開帖暗寸吳亦偉咬字不清

伍仲衡日前在Facebook貼出一張純文字圖片，寫道：「有朋友send咗條唱歌YT片俾我，我以為唱緊泰文，原來唱緊廣東話😱😱使乜要夕爺的歌詞，不如直接唱SoFa name 34321 33431超級無敵估歌仔🤣🤣」。雖然他未有直接點名，但不少網民與樂迷推測其矛頭直指近期在比賽中因為演繹風格與咬字問題引發爭議的參賽者吳亦偉。

伍仲衡疑暗寸吳亦偉唱粵語歌發音。（FB@伍仲衡 Harry Ng）

伍仲衡隨後更加碼二次創作歌詞：「我發音不太自然 你別皺眉 似是印尼 也像泰文 我老母生我似 潮汕二世祖 觀眾冇人聽得懂 我其實唱乜X」，嘲諷意味極濃。

再加碼二次創作歌詞。（FB@伍仲衡 Harry Ng）

吳亦偉曾演唱《決戰二世祖》。（《中年好聲音4》圖片）

避談好友周國豐高分評語

不過，當有網民尖銳留言質疑：「但係你朋友（周國豐）就畀分畀到95分咁高」，伍仲衡卻選擇「潛水」未見回應，並未正面評論好友周國豐的評分標準，避談敏感話題，僅將焦點放在歌手自身的演唱咬字上，因而引發網民對節目評分標準公正性的討論。

周國豐對吳亦偉大加讚賞，評出95分的高分。（節目截圖）

網民熱議有人大讚中肯亦有批抽水

貼文曝光後迅速吸引大批網民留言，有部分網民對其說法深有同感，大讚伍仲衡發言「一針見血」、「聽落真係以為係泰文」，亦獲得大批網民力撐，紛紛留言表示懷念他擔任評判的日子：「非常懷念伍sir仍在做評判的日子」；但亦有部分網民認為他身為節目舊評審，公開批評參賽者有「抽水」之嫌，引發正反兩極意見。

伍仲衡因為在節目上風趣幽默的表現而人氣急升。(ig@harryngchunghang)