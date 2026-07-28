中年好聲音4｜吳亦偉疑黑面被指小家　網民批廣東話未達標奪高分

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音4》賽事已進入白熱化階段，十強選手為爭奪最後7個殺入總決賽的席位各顯神通。來自台灣的參賽者吳亦偉，早前才憑一曲《開到荼蘼》斬獲94分勇奪MVP，風頭無兩，然而在最新播出一集中，吳亦偉在宣布對手許雲妮獲得93分高分時，台下的吳亦偉被眼尖網民抓包「黑口黑面、五官扭曲」且未有拍手祝賀，截圖隨即在社交平台瘋傳，被批性格小家缺乏風度。

吳亦偉生於音樂世家，父親是金曲獎得主吳廷宏，姐姐為知名歌手吳亦帆。（陳釗 攝）

吳亦偉台下表情被網民批「好小家」

當集許雲妮與劉雅麗合唱經典歌曲《你為了愛情》展現極高水準，最終獲評審給予93分高分。有眼尖網民發現，當大會宣布許雲妮得分時，鏡頭掃向台下的吳亦偉，其反應相當耐人尋味。身旁的其他參賽者尤淑情、蔡宓婕均興奮拍手歡呼，唯獨吳亦偉沒有跟著拍手，反而瞬間「黑口黑面」，甚至出現「五官乸埋一住」的難以置信表情。相關截圖隨即在各大社交群組瘋傳，不少出帖網民直指他性格「好小家」，令該表情意外成為網上熱話。

至於吳亦偉本人的台上表現，今集他攜手歌手湯寶如深情合唱名曲《相思風雨中》，最終拿到92分的高分。雖然分數依然居高不下，但他今次並未能衛冕MVP，而是將MVP拱手相讓予奪得94分的尹景順，個人分數亦不敌許雲妮的93分。

吳亦偉台下黑口黑面被網民狠批。（TVB）

更有網民評價請吳先生快啲返台灣，香港唔適合佢。（FB截圖）

鍾鎮濤激讚「最好聽版本」 網民反彈質疑廣東話咬字

雖然分數稍遜，但吳亦偉在台上的演出依然獲得評審團的高度肯定。鍾鎮濤表示聽完大為感動甚至「起雞皮」，更給出極高評價，稱這是他聽過眾多版本中吳亦偉唱得最好聽的一個。張佳添稱讚他成功唱出了屬於自己的個人風格。肥媽亦大讚他一開聲就完全投入，完美掌握了歌曲的感情精髓。

然而，鍾鎮濤的「超高評價」卻在網絡上引來大批網民反彈。不少網民將其言論解讀為「吳亦偉唱得比原唱張學友更好聽」，直指說法言過其實。同時，亦有大量觀眾將焦點放在吳亦偉的廣東話咬字上，質疑他發音根本未達標，難以理解為何聽不清歌詞依然能獲評審給予超過90分的高分，令賽果引發不小爭議。

亦偉廣東話進步神速，他與湯寶如合唱《相思風雨中》獲鍾鎮濤激讚。（TVB）