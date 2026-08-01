中年好聲音｜吳亦偉獲封偶像派似羅志祥　鄭家聲踢甩耳機堅有型

《中年好聲音4》本周日（8月2日）晚8點翡翠台播映「10強累積排名分」第三回合「突破之夜」，邀得創作歌手林志美做嘉賓評審，金牌主持李思捷和著名時裝設計師何國鉦則任「知音人」。10強選手以自選歌曲跳出舒適圈，展現不一樣的自己來爭取高分數。

林志美任嘉賓評審。（官方提供圖片）

李思捷與何國鉦任「知音人」。（官方提供圖片）

「突破之夜」歌單如下：吳亦偉《決戰二世祖》（原唱側田）、許美琪《給愛麗斯》（原唱陳奕迅）、蔡宓婕《上海灘》（原唱葉麗儀）、鄭家聲《愛是懷疑》（原唱陳奕迅）、鄭仲豪《想你》（原唱Beyond）、周志康《獨家試唱》（原唱鄭秀文）、陳旭培《情非得已》（原唱庾澄慶）、許雲妮《餓狼傳說》（原唱張學友）、尹景順《陀飛輪》（原唱陳奕迅）、尤淑情《瘋了》（原唱林憶蓮）。

中年好聲音丨吳亦偉撞樣羅志祥被封偶像派

吳亦偉首次以粵語唱帶有R&B及Rap元素的《決戰二世祖》，真假音極速轉換游刃有餘，再加上Chill爆台風和招牌彈舌音，令整個演出玩味十足。張佳添以「抵死」形容亦偉的演出：「你喺台上面咁乞人憎嘅？但你乞人憎到我好鍾意你。你用咗一個好有吳亦偉嘅態度去唱呢隻歌，係我以前未感覺過嘅！」周國豐則說：「我特別喺呢一集覺得點解吳亦偉咁似羅志祥嘅！」此言一出，肥媽與林志美都異口同聲說：「係呀！」周國豐續說：「我終於確定你可以做偶像派。」

吳亦偉再次挑戰廣東歌。（官方提供圖片）

周國豐指吳亦偉似羅志祥，肥媽與林志美都話似。（官方提供圖片）

中年好聲音丨鄭家聲甩耳機一腳踢開堅有型

許美琪今次不做「喊包琪」，找來「中4舞王」鄭家聲排舞，挑戰節奏感強勁兼歌詞密集的《給愛麗斯》，美琪更全程笑住跳唱，絕對考驗她的肺活量。海兒很欣賞美琪的演出設計：「好少見你喺台上咁開心。」張佳添則讚美琪每次演出都有突破：「我覺得今日你呢粒『跳豆』係成功嘅，第一次聽你唱一首快歌，你係得嘅。」李思捷則笑指美琪被家聲整蠱：「你每一粒字，佢都幫你排一個動作，所以你係忙到不得了。」

美琪又跳又唱《給愛麗斯》。（官方提供圖片）

家聲首次挑戰Rap。（官方提供圖片）

鄭家聲首次於《中４》舞台挑戰Rap，他演繹《愛是懷疑》時跳充滿動感的舞步，完全未有影響唱歌氣息。期間他跳到甩耳機，但臨危不亂一腳踢開，獲張佳添激讚：「我直情當咗係台風，好型呀嗰吓！」周國豐笑言自己剛剛化身會計：「因為我揸住份歌詞睇佢Rap，睇吓啲歌詞你唱錯幾多，大家請畀掌聲佢係唱啱晒。」周國豐更說：「我好似睇緊總決賽！」

家聲甩耳機後一腳踢開，獲張佳添讚有型。（官方提供圖片）

家聲甩耳機後一腳踢開，獲張佳添讚有型。（官方提供圖片）

中年好聲音丨蔡宓婕收放自如晒腿冇分加

「小野貓」蔡宓婕穿上旗袍，演繹被喻為「地獄之歌」的《上海灘》。她坦言選了此歌後，有工作人員跟她說：「個個唱完呢首歌都冇好嘅下場。」但宓婕未有因此受影響，其激昂且充滿感情的歌聲更打動評審。經常與原唱葉麗儀一齊登台的肥媽指「浪奔……浪流」這一句看似容易唱，但要由低沉轉激昂再轉沉，是非常困難的事，想不到宓婕做到「收放自如」的效果。最搞笑是張佳添讚宓婕的旗袍Look「好正」，宓婕即優雅地伸腿，車婉婉見狀大嗌：「夠喇，畀咗分喇，冇得加呀！」笑爆全場。

宓婕穿旗袍唱《上海灘》。（官方提供圖片）

宓婕晒美腿。（官方提供圖片）

中年好聲音丨鄭仲豪收起Rock風自彈自唱

鄭仲豪捨棄Rock風，於台上自彈自唱帶有Swing Jazz及Reggae風格的《想你》，其破格演繹獲林志美高度評價。林志美讚仲豪演出從容，感覺他除了有技巧外，更重要是從心出發：「仲豪玩第二啲Groove嘅歌都好OK。」周國豐亦指仲豪的破格演出有驚喜：「今晚令到我哋可以發掘到、欣賞到仲豪嘅Reggae係正嘅！」

仲豪自彈自唱《想你》。（官方提供圖片）