莊思明爆求婚驚喜慘遭好友洩密　楊明婚後告別夜生活甘做「宅男」

楊明與莊思明（Lisa）歷經近十年的愛情長跑，近日在馬來西亞正式完婚。早前二人接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的專訪，在節目中暢談了兩人長達十年相愛歷程、求婚細節，以及生育規劃，訪問全程滿溢幸福氛圍。



楊明與莊思明早前接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的專訪。（YouTube@紅查館）

楊明策劃10周年求婚驚喜遭莊思明好友洩密

談及求婚經過，楊明坦言其實早在疫情之前就已有結婚念頭，但是受疫情與工作檔期影響，計畫一再延後。直至兩人迎來交往十週年，覺得是時候該邁向人生的下一個階段了。楊明透露，原本打算給莊思明一場驚喜求婚，奈何為了向共同好友打探她的戒指尺碼，求婚一事意外提前走漏風聲。莊思明笑言，親友得知消息後都太過開心興奮，才不小心說漏嘴。最後楊明選在莊思明喜愛的餐廳，在二人至親好友見證之下，完成了這場夢幻的求婚。

楊明策劃10周年求婚驚喜遭莊思明好友洩密。（YouTube@紅查館）

莊思明讚楊明太單純易被利用

莊思明在訪問中全程表現甜蜜，更大讚楊明心思單純。她直言自己最欣賞老公夠單純，但同時也笑稱老公因為太過沒有心機，過往在人際交往中很容易被外人欺騙及利用。莊思明又指楊明是個非常孝順的兒子，對家人與長輩都相當體貼。另一方面楊明也大讚太太心地善良，就連對昆蟲都充滿愛心，直言相信她絕非壞人。

莊思明讚楊明太單純易被利用。（IG@lisa_chng）

楊明婚後轉性告別夜生活變宅男

談起楊明生活習慣上的轉變，莊思明透露丈夫如今已然徹底轉性。她大爆楊明年輕時十分貪玩，幾乎天天都有數不盡的應酬聚會。但現在的他早已告別夜生活，變成了一名不折不扣的宅男。面對老婆的爆料，楊明於鏡頭前坦言心態已逐漸成熟，慢慢覺得外面的應酬場合過於嘈雜，如今更寧可安靜留在家中，與太太享受溫馨的二人居家時光。

楊明婚後轉性告別夜生活變宅男。（IG@lisa_chng）

談造人計劃盼生兩胎湊「好」字

談及婚後的造人計畫，兩人都流露對孩子的喜愛。楊明表示一切希望順其自然，不希望給雙方施加過大壓力；他心中最理想的狀況是生育兩個孩子，最好先有一個哥哥，日後可以照顧妹妹，湊成一個「好」字，滿懷對未來家庭生活的憧憬。

談造人計劃盼生兩胎湊「好」字。（IG@lisa_chng）

談造人計劃盼生兩胎湊「好」字。（IG@lisa_chng）